ESPN estrenará este domingo un documental sobre decisión de Messi de jugar con Argentina

El documental, titulado 'Messi: La Cinta Olvidada', revela "el momento decisivo que contribuyó a definir el futuro internacional de Lionel Messi y cambió la trayectoria del fútbol mundial", informó este jueves el canal en un comunicado.

El estreno tendrá lugar a las 17:30 hora del este estadounidense (21:30 GMT) en ESPN, y posteriormente estará disponible en Disney+ a nivel internacional.

El documental se remonta al año 2004, cuando Messi, de 16 años, destacaba en la cantera del FC Barcelona y estaba en camino de obtener la ciudadanía española, lo que le abriría las puertas a debutar con la selección de España.

Fue un periodista de Barça TV, cuando el internet aún estaba dando sus primeros pasos, el que recopiló los mejores momentos de Messi en una cinta VHS y se la entregó a un asistente técnico de la selección argentina, según la televisora.

"La cinta viajaría por el mundo y, silenciosamente, pondría en marcha una decisión clave entre España y Argentina, culminando en una historia nunca antes contada en un documental: cómo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) programó rápidamente dos partidos amistosos con un solo propósito: asegurar el futuro de Lionel Messi con Argentina", destacó el comunicado.

Con la 'Albiceleste', Messi se proclamó campeón del mundo en Catar 2022, ganó las dos últimas Copa América (2021 y 2024) y se colgó un oro olímpico en Pekín 2008.