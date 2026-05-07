Fabio supera el récord de Éver Almeida con 114 partidos en la Copa Libertadores

Es un nuevo récord de longevidad para el incombustible Fabio Deivson Lopes Maciel, de 45 años, quien deja atrás la marca de 113 compromisos jugados que compartía desde la semana pasada con el exportero uruguayo nacionalizado paraguayo Éver Hugo Almeida.

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El registro estaba vigente desde 1990, cuando Almeida alzó el trofeo de la Libertadores con Olimpia de Asunción, su segundo título con el Decano paraguayo tras el logrado en 1979.

Fabio no pudo celebrar el récord con una victoria en Mendoza, aunque ayudó a su equipo a lograr un empate 1-1 que lo mantiene vivo pero en el último lugar del Grupo C, con solo dos puntos en cuatro fechas.

El portero hizo dos intervenciones de mucho mérito en la primera mitad, aunque no pudo evitar el gol local, un cabezazo del paraguayo Alex Arce a bocajarro en el minuto 66. “Buscamos jugar bien, salir con la victoria, no faltó empeño, no faltó juego, tuvimos varias oportunidades pero no acertamos para un gol que nos hubiera dado tranquilidad. Necesitamos a nuestra afición empujando en el Maracaná para lograr nuestra primera victoria”, comentó el golero tras el partido.

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El guardameta ha competido en 13 ediciones de la Libertadores con Vasco da Gama (1), Cruzeiro (8) y Fluminense (4), según la Conmebol.

Fabio, que lleva 29 temporadas como jugador profesional, se estrenó en la Libertadores en 2001, cuando algunos de sus actuales compañeros de equipo, como el delantero John Kennedy, ni siquiera habían nacido.

Y en 2023 formó parte del plantel que dio al Fluminense su primer y único título en el torneo continental. “Vimos antes un vídeo de nuestra historia más reciente, de algunos partidos en 2023. Fueron partidos difíciles pero tuvimos éxito al final”, recordó Fabio sobre los próximos dos partidos en el torneo, en los que el Fluminense está obligado a ganar para intentar llegar a octavos.

Habitual titular bajo las órdenes del entrenador argentino Luis Zubeldía, el meta ya había establecido a principios de abril un récord como el futbolista de mayor edad que ha jugado en la Libertadores desde que el torneo comenzó a disputarse en 1960: 45 años y 189 días. En un partido ante el Deportivo La Guaira venezolano superó al exarquero paraguayo-boliviano Luis Galarza, quien había jugado con 44 años y 81 días en 1995 con el club Jorge Wilstermann.

Nacido en Nobres, en Mato Grosso (centro-oeste de Brasil), Fabio se alzó en agosto del año pasado como el jugador con más partidos en la historia del fútbol. Sobrepasó entonces los 1.391 juegos disputados del inglés Peter Shilton, según los registros del Libro de Récords Guinness. Fabio debutó como profesional con el extinto União Bandeirante en 1997. AFP