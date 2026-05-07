Crimen de alemana en Paso Yobái: seis allanamientos y cuatro detenidos

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron seis allanamientos simultáneos entre los departamentos de Guairá y Caaguazú, en el marco de la investigación por el homicidio de la ciudadana alemana Olga Brodkord (56), ocurrido el pasado 26 de abril en la zona de Planchada, distrito de Paso Yobái.

Como resultado de los procedimientos,encabezados por la fiscal Rocío Rivas fueron detenidos Juan Alberto Rodas García (20), Eleno Fonseca (27), Venancio Trinidad González (28) y Darío Aguilar Saucedo (36), este último capturado en la vía pública en el distrito de Chacoré.

Durante los allanamientos fueron incautados G. 17.200.000 en efectivo, un rifle calibre 22, varios teléfonos celulares, motocicletas presuntamente utilizadas por los autores y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en imágenes del hecho investigado.

Entre las evidencias también figuran motocicletas que habrían sido utilizadas para el desplazamiento de los sospechosos hasta la vivienda de la víctima.

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Asalto con derivación fatal

Según el informe policial, los ahora detenidos y otra persona que permanece prófuga -identificada como Osmar Fonseca- se habrían reunido previamente en una de las viviendas allanadas para coordinar el asalto. Posteriormente, parte del grupo se dirigió hasta la casa de la víctima en horas de la madrugada.

La investigación señala que dos de los sospechosos, Osmar Fonseca y Darío Aguilar, ingresaron por la parte posterior del inmueble y aguardaron la salida de la víctima. En ese momento, uno de ellos habría ingresado a la vivienda y concretado el asalto, que derivó en el homicidio cuando la mujer sorprendió al autor material.

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El crimen ocurrió la madrugada del 26 de abril en la compañía Planchada de Paso Yobái. Brodkord falleció tras recibir disparos durante un aparente asalto domiciliario.