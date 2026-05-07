Policiales
07 de mayo de 2026 a la - 06:44

Crimen de alemana en Paso Yobái: seis allanamientos y cuatro detenidos

Cuatro hombres esposados en un ambiente interior, uno con camiseta amarilla, expresión neutral y fondo decorado.
Los cuatro detenidos en procedimientos simultáneos en Caaguazú relacionados con la investigación del homicidio de la alemana Olga Brodkord.Gentileza

Cuatro hombres fueron detenidos durante seis allanamientos simultáneos realizados en Paso Yobái y Caaguazú, en el marco de la investigación del homicidio de la ciudadana alemana Olga Brodkord. En los procedimientos se incautaron dinero en efectivo, celulares, motocicletas y prendas que serían evidencias vinculadas al asalto fatal ocurrido el pasado 26 de abril.

Por ABC Color

La Policía Nacional y el Ministerio Público realizaron seis allanamientos simultáneos entre los departamentos de Guairá y Caaguazú, en el marco de la investigación por el homicidio de la ciudadana alemana Olga Brodkord (56), ocurrido el pasado 26 de abril en la zona de Planchada, distrito de Paso Yobái.

Como resultado de los procedimientos,encabezados por la fiscal Rocío Rivas fueron detenidos Juan Alberto Rodas García (20), Eleno Fonseca (27), Venancio Trinidad González (28) y Darío Aguilar Saucedo (36), este último capturado en la vía pública en el distrito de Chacoré.

Hombres manejan objetos en un interior rústico, con un ventilador visible y luz tenue. Una mujer observa de pie apoyada en la pared.
Cuatro hombres fueron detenidos en simultáneos allanamientos relacionados con el homicidio de Olga Brodkord en Caaguazú.

Durante los allanamientos fueron incautados G. 17.200.000 en efectivo, un rifle calibre 22, varios teléfonos celulares, motocicletas presuntamente utilizadas por los autores y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en imágenes del hecho investigado.

Entre las evidencias también figuran motocicletas que habrían sido utilizadas para el desplazamiento de los sospechosos hasta la vivienda de la víctima.

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Dos motocicletas en un campo de fútbol iluminado, una negra moderna y una azul en mal estado, sin personas presentes.
La Policía y la Fiscalía realizaron seis allanamientos en Paso Yobái y Caaguazú, incautando evidencias del homicidio de Olga Brodkord. En la imagen, dos motocicletas que habrían sido utilizadas por los sospechosos.

Asalto con derivación fatal

Según el informe policial, los ahora detenidos y otra persona que permanece prófuga -identificada como Osmar Fonseca- se habrían reunido previamente en una de las viviendas allanadas para coordinar el asalto. Posteriormente, parte del grupo se dirigió hasta la casa de la víctima en horas de la madrugada.

La investigación señala que dos de los sospechosos, Osmar Fonseca y Darío Aguilar, ingresaron por la parte posterior del inmueble y aguardaron la salida de la víctima. En ese momento, uno de ellos habría ingresado a la vivienda y concretado el asalto, que derivó en el homicidio cuando la mujer sorprendió al autor material.

La Policía realizó seis allanamientos en Paso Yobái y Caaguazú, incautando evidencias del asalto fatal ocurrido el 26 de abril. En la imagen, una mesa con billetes de guaraníes que fueron hallados por los intervinientes.
La Policía realizó seis allanamientos en Paso Yobái y Caaguazú, incautando evidencias del asalto fatal ocurrido el 26 de abril. En la imagen, una mesa con billetes de guaraníes que fueron hallados por los intervinientes.

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El crimen ocurrió la madrugada del 26 de abril en la compañía Planchada de Paso Yobái. Brodkord falleció tras recibir disparos durante un aparente asalto domiciliario.

Mesa con teléfonos móviles, billetera negra y chaqueta Nike que fueron incautados durante allanamientos simultáneos en Guairá y Caaguazú, investigando el asesinato de la alemana Olga Brodkord.
Cuatro hombres fueron arrestados en allanamientos simultáneos en Caaguazú, investigando el asesinato de Olga Brodkord.