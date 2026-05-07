Federico Valverde con traumatismo craneoencefálico tras el cruce con Tchouaméni

Un resbalón fatídico en medio de la tensión

El incidente, que el club califica como “fortuito” dentro de un contexto de alta tensión, ocurrió en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Según los reportes, el segundo capitán merengue se escurrió durante la discusión y terminó golpeándose contra una mesa del vestuario principal. Tras el impacto, el uruguayo fue trasladado de urgencia a un centro médico para activar los protocolos de seguridad.

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El parte oficial del Real Madrid confirma la gravedad de la situación: “Se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico. Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Crónica de una ruptura: 24 horas de furia en Valdebebas

La relación entre el charrúa y el francés venía desgastada desde la jornada previa. Lo ocurrido este jueves no fue un hecho aislado, sino el clímax de un enfrentamiento que estalló el miércoles, cuando ambos futbolistas se encararon y llegaron a los empujones tras un lance del juego. La hostilidad continuó al día siguiente en el vestuario con una fuerte discusión que terminó con el lamentable accidente y la posterior baja del uruguayo por al menos dos semanas.

Castigo ejemplar: El club abre expedientes disciplinarios

La directiva blanca no dejó pasar por alto este comportamiento, que rompe la paz institucional en el momento más inoportuno de la temporada. El Real Madrid tomó medidas legales internas de manera inmediata para sancionar a los involucrados.

En un comunicado oficial, la entidad fue tajante sobre los pasos a seguir: “Tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo”, el club ha decidido iniciar “sendos expedientes disciplinarios” a ambos jugadores.

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“El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”, continuó. Con esta baja confirmada, el Real Madrid pierde a uno de sus máximos referentes para el duelo crucial ante el Barça, dejando un vacío difícil de llenar tanto en lo táctico como en el espíritu del equipo.

Comunicado Oficial — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

Fuente: EFE