Gavi: "Para ganar un clásico hay que ir al 200 %"

"Estamos muy concentrados y mentalizados para este partido, que es muy importante para nosotros y para la afición. Veo al equipo entrenando muy bien. Un clásico siempre se vive muy intensamente. Tenemos que estar concentrados, dar lo mejor de nosotros mismos, y seguro que irá todo bien", expuso el jugador andaluz.

En declaraciones a los medios de comunicación del Barcelona, Gavi valoró que los duelos contra el eterno rival "se viven mucho desde las categorías inferiores" y, por su experiencia en La Masia, "no hay mucha diferencia" entre un clásico del primer equipo y otro de la cantera porque "siempre son muy intensos".

Asimismo, el internacional español expresó su deseo de sumar los doce puntos que restan al campeonato, no sólo para ganar el título, algo que sucederá este domingo si puntúan en el Spotify Camp Nou, sino para igualar el récord de 100 puntos que comparten el Real Madrid de la temporada 2011-2012 y el Barça de la 2012-2013.

"Poder igualar un récord de hace tantos años tiene mucho mérito. Estamos haciendo un temporadón. Hay que ganar este clásico y los partidos restantes que quedan y llegar a los 100 puntos, que sería algo histórico", zanjó.

Por otra parte, el Barcelona se ejercitó este jueves por segundo día consecutivo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el encuentro del domingo en el Spotify Camp Nou contra el Real Madrid con la única baja del delantero Lamine Yamal, lesionado.

El mediapunta Dani Olmo, que cumple 28 años, fue el protagonista de una sesión que ha contado con la presencia de los jugadores del filial Xavi Espart y Eder Aller.