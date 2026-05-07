Herrera dice que fracaso con Costa Rica lo marcó y que se enmendará en Atlante

"El fracaso con Costa Rica me dolió muchísimo. Es el más grande que he tenido, pero aprendes que no eres el mejor del mundo cuando levantas un título, ni el peor cuando te va mal. Si quieres ser un tipo exitoso tienes que levantarte y este es el momento y qué mejor que hacerlo con el Atlante, el equipo de mis amores", afirmó el técnico.

Herrera habló en su presentación como nuevo entrenador del Atlante, equipo que a partir del Apertura 2026 jugará en la primera división del fútbol mexicano, en el que no hay ascenso ni descenso, gracias a la compra de la franquicia del Mazatlán, equipo que desapareció al final del Clausura 2026.

"Claro que vamos a volver a ser competitivos, pero hay que estar conscientes de que se compró una franquicia, no se logró un ascenso de manera deportiva, que aunque se merecía no se logró, pero todos los recursos se usaron para este proyecto", señaló.

Herrera, quien dirigió a la selección mexicana en el Mundial de Brasil 2014 y fue dos veces campeón de liga con el América, se mostró agradecido de volver a sentarse en el banquillo del equipo que le dio la primera oportunidad como estratega en el 2002.

"Atlante me dio la primera oportunidad de ser técnico y hoy me dan esta confianza, por eso voy a demostrar que puedo llevarlo de nuevo a la senda del triunfo y a ser competitivos", subrayó.

Miguel Herrera admitió que no será sencillo competir ante los equipos de mayor poder económico de la liga, pero con paciencia y trabajo en buenas contrataciones y fuerzas básicas, dijo que lo conseguirán.

"Hay un presupuesto al que nos tenemos que adaptar. Tenemos un proyecto que estamos armando desde fuerzas básicas; queremos un buen semillero que completaremos con gente de experiencia", apuntó.

Sobre jugar en el Estadio Azteca, el timonel se mostró emocionado.

"Pertenecemos a este estadio, que en sus inicios, lo consta, compartimos con América y Necaxa. Estamos muy contentos por esta oportunidad", concluyó.