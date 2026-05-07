Julián Alvarez, baja ante el Celta; Giuliano Simeone, duda

Ni el delantero, que se ejercitó en el gimnasio, ni el extremo, con una sesión específica, se entrenaron con el grupo en la vuelta al trabajo del Atlético después de la eliminación del pasado martes en las semifinales de la Liga de Campeones con el Arsenal, cuando Julián Alvarez forzó para jugar y se resintió en el tramo final al recibir un golpe en el tobillo dañado.

‘La Araña’ no jugará contra el Celta, ni previsiblemente después, el martes que viene, frente a Osasuna, dependiendo de su evolución del tobillo, en el que sufrió una torcedura en el encuentro de ida contra el Arsenal en el estadio Metropolitano.

En ese duelo se llevó un golpe en la cintura Giuliano Simeone, que reapareció el pasado martes ante el Arsenal y que este jueves hizo trabajo específico, por lo que es duda para el choque de este sábado.

Además de Julián Alvarez, Simeone tiene las bajas ante el Celta -partido de la 35ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español)- tanto de Nico González como de Pablo Barrios, que siguen con su recuperación de sendas lesiones musculares, y está pendiente del alcance de la dolencia que obligó a retirarse del entrenamiento de este jueves a Johnny Cardoso.