Julio Enciso en la Conference League: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo disputan hoy el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League 2025-2026. El futbolista paraguayo y los Blanquiazules enfrentan a Rayo Vallecano de España: arranca a las 16:00, hora de Paraguay, en el Stade de la Meinau de Estrasburgo, en Francia. En la ida, los españoles ganaron 1-0 con gol de Alexandre Zurawski.

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Enciso y Racing están obligados a remontar la serie para soñar con la clasificación. En la otra semifinal del certamen, el tercero más importante de la UEFA, el Crystal Palace superó 3-1 al Shakhtar en Cracovia, Polonia (la revancha es hoy a las 16:00 en Londres). Los ganadores de cada llave definirán el título el miércoles 27 de mayo, a las 16:00, en el Red Bull Arena de Leipzig.

Racing de Estrasburgo vs. Rayo Vallecano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

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Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Racing de Estrasburgo vs. Rayo Vallecano: ¿Dónde ver hoy en vivo?

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