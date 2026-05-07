Fútbol Internacional
07 de mayo de 2026 a la - 10:54

Julio Enciso en la Conference League: A qué hora juega y dónde ver en vivo

El paraguayo Julio Enciso (d), futbolista de Racing de Estrasburgo, disputa el balón en el partido ante Rayo Vallecano por la ida de las semifinales de la Conference League en el estadio de Vallecas, en Madrid, España.
El defensa rumano del Rayo Andrei Ratiu (i) lucha con el paraguayo Julio Enciso, del Estrasburgo, durante el partido de ida de las semifinales de la Liga Conferencia que Rayo Vallecano y Racing Estrasburgo disputan este jueves en el estadio de Vallecas, en Madrid. Kiko Huesca

Julio Enciso disputa hoy la revancha de las semifinales de la Conference League. El futbolista pa5raguayo y Racing de Estrasburgo juegan por la remontada y el boleto a la final. Conozca la hora del partido y dónde ver en vivo.

Por ABC Color

Julio Enciso y Racing de Estrasburgo disputan hoy el partido de vuelta de las semifinales de la Conference League 2025-2026. El futbolista paraguayo y los Blanquiazules enfrentan a Rayo Vallecano de España: arranca a las 16:00, hora de Paraguay, en el Stade de la Meinau de Estrasburgo, en Francia. En la ida, los españoles ganaron 1-0 con gol de Alexandre Zurawski.

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Enciso y Racing están obligados a remontar la serie para soñar con la clasificación. En la otra semifinal del certamen, el tercero más importante de la UEFA, el Crystal Palace superó 3-1 al Shakhtar en Cracovia, Polonia (la revancha es hoy a las 16:00 en Londres). Los ganadores de cada llave definirán el título el miércoles 27 de mayo, a las 16:00, en el Red Bull Arena de Leipzig.

Racing de Estrasburgo vs. Rayo Vallecano: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 12:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

Racing de Estrasburgo vs. Rayo Vallecano: ¿Dónde ver hoy en vivo?

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