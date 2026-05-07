La última jornada del Apertura marcará los grupos del Intermedio

Los ocho encuentros finales colocarán a cada uno de los 16 equipos en una posición que algunos ya tienen asegurada, mientras que otros aún pueden moverse hacia arriba o hacia abajo.

Una vez terminada la fecha, quienes acaben en los lugares 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 de la clasificación estarán junto al Racing en el Grupo A del Torneo Intermedio. En el Grupo B jugarán los que finalicen en las posiciones 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15.

Una de las principales incógnitas a develar es si Nacional y Peñarol compartirán zona y de esa forma se pondrán cara a cara próximamente o si estarán en grupos diferentes y solo se encontrarían en una eventual final.

Este sábado, el campeón Racing cerrará su participación enfrentándose al Central Español, mientras que el Danubio recibirá al Albion.

Un día antes, el Montevideo Wanderers recibirá al Liverpool en un juego de vital importancia para el equipo local, que ocupa el último lugar en la Tabla del Descenso y necesita sumar puntos de manera urgente para mantener la categoría.

Este domingo, el Nacional cerrará ante el Cerro su participación en un Torneo Apertura para el olvido, enmarcado en un muy mal semestre.

El Tricolor se encuentra noveno con 19 puntos y perdió la mitad de los encuentros que disputó.

Esto se suma a que en los primeros meses del año perdió la Supercopa Uruguaya frente al Peñarol, perdió el Clásico en casa y este miércoles fue goleado por el Deportes Tolima en una Copa Libertadores en la que en este momento ocupa el último lugar de su grupo.

También el domingo, el Defensor Sporting recibirá al Juventud y el Progreso visitará al Montevideo City Torque, uno de los equipos uruguayos con mejor actuación en los torneos Conmebol de esta temporada.

Finalmente, el Deportivo Maldonado recibirá al Boston River y el Peñarol visitará al Cerro Largo en los duelos que el lunes cerrarán la última etapa.

El Aurinegro por el momento no piensa en ese partido, ya que este jueves tendrá uno vital ante el Platense en Argentina en la Copa Libertadores.

El once de Diego Aguirre está último en su grupo con un punto y una derrota lo dejará fuera del torneo dos fechas antes, mientras que un empate complicaría mucho sus opciones.

- Encuentros de la última fecha del Torneo Apertura uruguayo:

9.05: Danubio-Albion, Central Español-Racing.

10.05: Defensor Sporting-Juventud, Montevideo City-Progreso, Nacional-Cerro.

11.05: Deportivo Maldonado-Boston River, Cerro Largo-Peñarol.