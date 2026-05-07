¿Qué queda por decidir en las grandes ligas europeas?

La ‘Premier’ aún no tiene dueño. A falta de tres jornadas, cuatro para el Manchester City, el pulso entre el Arsenal, ahora líder con cinco puntos de ventaja, y el conjunto celeste, segundo con un encuentro pendiente, sigue vigente, pero con la diferencia sustancial de que el conjunto de Mikel Arteta es el único de los dos que depende de sí mismo para ser campeón, mientras espera, además, la final de la Liga de Campeones del 30 de mayo en Budapest contra en París Saint-Germain.

Aún hay emoción en el tramo final, que enfrentará al conjunto de Mikel Arteta con el West Ham, el descendido Burnley y el Crystal Palace, todos en la zona baja de la tabla, y al bloque de Pep Guardiola frente al Brentford, el Bournemouth y el Aston Villa, de la parte medio alta de la clasificación, además del aplazado que tiene con el Crystal Palace, que se disputará el miércoles 13 de mayo.

Asegurada la Liga de Campeones por el Manchester United, al que también acompañarán el Aston Villa y el Liverpool, salvo sorpresa (sumas seis puntos más que el Bournemouth, sexto, a falta de nueve por disputarse), quedan en juego una plaza en la Liga Europa y una en la Liga Conferencia entre el equipo de Andoni Iraola, con 52 puntos; el Brentford (51), el Brighton (50), el Chelsea (48), el Fulham (48), el Everton (48) y el Sunderland (47).

Y falta por definir un descenso. Ya han perdido la categoría de forma matemática tanto el Wolwerhampton como el Burnley. La restante está por decidir, con el West Ham ahora en el antepenúltimo puesto, con 36 puntos, uno menos que el Tottenham, seis menos que el Nottingham Forest y siete menos que el Crystal Palace y el Leeds, que aún no están salvados, pese a su ventaja.

Campeón el Bayern y clasificado para la próxima Liga de Campeones el Borussia Dortmund, cuatro equipos compiten por las dos plazas restantes que conducen al máximo torneo europeo. Entre el Leipzig, con 62 puntos, y el Bayer Leverkusen, el Stuttgart y el Hoffenheim, los tres con 58, dos irán a la Champions y uno a la Liga Europa. Por la Liga Conferencia, mientras, compiten el Friburgo, el Eintracht Francfort y el Augsburgo.

El descenso, a la vez, aún no está decidido del todo. El Heidenheim, último, puede descender de forma directa o promocionar, igual que el Wolfsburgo y el Sankt Pauli, con opciones remotas de salir incluso de las últimas tres posiciones si ganan sus dos encuentros restantes y no lo hace el Werder Bremen. El Colonia, por su diferencia de goles bastante mejor que todos ellos, parece salvado, aunque tenga de ventaja los seis puntos que quedan por jugarse.

El París Saint-Germain tiene la liga francesa a un paso. Sus seis puntos de ventaja con nueve por jugarse sobre la segunda plaza del Lens, además con un duelo directo pendiente entre los dos el próximo miércoles, mantienen todo vivo por la liga, pero con el equipo de Luis Enrique Martínez como visible y único favorito. Es el líder y el vigente campeón, que apunta a repetir. Puede ganar la liga, incluso, ya este fin de semana, si vence al Brest el domingo y el Lens no hace lo propio contra el Nantes, el viernes, en el choque que abre la jornada.

También queda por decidir Europa. Más allá del PSG y, previsiblemente el Lens, queda una plaza directa a la fase liga de la ‘Champions’ por sellar, otra a la ronda previa, otra a la Liga Europa y otros más a la Liga Conferencia. Cinco conjuntos compiten por ellas. De los 60 puntos del Lyon, con Endrick, a los 53 del Marsella, ya sin posibilidades de ir directo al máximo torneo europeo. Entre ambos figuran el Lille, con 58; el Rennes, con 56, y el Mónaco, con 54.

Por abajo, el Nantes aún puede cambiar el descenso directo por la promoción, a cinco puntos del Auxerre, que se puede salvar todavía. Está a tres puntos del Niza, al que se enfrenta precisamente este domingo, y a cuatro del Le Havre. Ya ha bajado el Metz, último de la clasificación todo el curso.

Ya campeón matemático el Inter desde la pasada jornada, las tres plazas restantes de la Liga de Campeones siguen en juego, de momento en poder del Nápoles, segundo con 70 puntos; el Milan, tercero con 67, y el Juventus, cuarto con 65, pero también las quieren el Roma, quinto con 64, y el Como, sexto con 62. Tres irán a la Champions, uno a la Liga Europa y otro a la Liga Conferencia. Quedan nueve puntos en juego, sin un solo duelo directo entre ellos.

Por abajo ya han descendido tanto el Pisa como el Hellas Verona, pero queda otro puesto directo a la Serie B. De momento, lo ocupa el Cremonese, con 28 puntos, cuatro menos que el Lecce y a nueve, los que quedan por jugar, del Fiorentina y del Cagliari. Está jornada, el Cremonese juega contra el Pisa, último y ya descendido.