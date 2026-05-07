Rumanía celebra 40 años de la Copa de Europa del Steaua con la gran ausencia de Duckadam

La fachada principal del edificio administrativo civil más grande del mundo se teñirá de los colores del equipo entre las 20.00 y las 23.00 horas, como tributo a una de las noches más gloriosas del deporte rumano.

La iniciativa se enmarca en las celebraciones del 40º aniversario del título de 1986, considerado un hito para el país.

Aquel triunfo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuan de Sevilla quedó grabado en la memoria colectiva por la actuación del portero Helmuth Duckadam, recordado en el país como el 'héroe de Sevilla' tras detener cuatro penaltis en la tanda decisiva ante el conjunto azulgrana, asegurando así el único título europeo del club.

Esa final concluyó sin goles en el tiempo reglamentario y, tras una tanda de penaltis en la que el Steaua falló sus dos primeros lanzamientos, el conjunto rumano acabó imponiéndose 2-0 gracias a la estelar actuación de Duckadam, que detuvo los cuatro disparos del Barcelona.

Duckadam, que también fue portero internacional con Rumanía y presidente del Steaua cuando colgó las botas, falleció en diciembre de 2024 a los 65 años por problemas después de una operación de corazón y será el gran ausente de las celebraciones.

"La final de la Copa de la UEFA de 1986 no fue sólo un partido. Fue el momento en el que algunas personas se convirtieron en símbolos", indicó el Steaua en las redes sociales.

"Helmuth Duckadam con sus manos, con su mirada fija y su destino escrito en sus manoplas, hizo posible lo imposible. Cuatro penaltis salvados. Cuatro latidos que mantuvieron vivo a todo un país", agregó el club.

Las conmemoraciones incluyen un decreto firmado por el presidente rumano, Nicușor Dan, para condecorar a los protagonistas de aquella gesta, además de la emisión de una moneda de plata y otra de tombac bañado en cobre por parte del Banco Nacional de Rumanía.