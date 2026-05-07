Fútbol Internacional
07 de mayo de 2026 a la - 19:00

Trejo: "Ni en los mejores sueños hubiera imaginado jugar una final con el Rayo"

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Redacción deportes, 7 may (EFE).- Oscar Trejo, mediapunta argentino del Rayo Vallecano, dijo este jueves, tras la histórica clasificación para la final de la Liga Conferencia, que "ni en los mejores sueños hubiera imaginado jugar" por un título con el equipo madrileño, en el que vive su décima temporada.

Por EFE

Trejo, de 38 años y natural de Santiago del Estero, está terminando su décima temporada en el Rayo Vallecano, con el que ha disputado hasta el momento 333 partidos oficiales y es el sexto jugador (primer extranjero) con más encuentros en la historia del club.

"Es lindo sentirse querido por los compañeros y la afición. Yo creo que prevalece ser buena gente. Con el tiempo uno se da cuenta de lo sembrado y agradezco ser del Rayo y conocer la gente que hace un desgaste tremendo por seguir al equipo", dijo Trejo, en declaraciones a Movistar +.

El futbolista argentino reconoció que cinco años después del último ascenso a Primera en 2021 "nadie pensaba pelear por una final y menos europea".

"El fútbol es injusto a veces. Nos merecemos todos esto por el proceso que estamos teniendo y disfrutando de esta locura. Hemos llegado a la final y ojalá terminemos a lo grande. Ni en los mejores sueños me hubiera imaginado jugar una final con el Rayo. Que me regalen esto en el club de mi vida es algo inimaginable", concluyó.