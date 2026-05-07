Trejo: "Ni en los mejores sueños hubiera imaginado jugar una final con el Rayo"

Trejo, de 38 años y natural de Santiago del Estero, está terminando su décima temporada en el Rayo Vallecano, con el que ha disputado hasta el momento 333 partidos oficiales y es el sexto jugador (primer extranjero) con más encuentros en la historia del club.

"Es lindo sentirse querido por los compañeros y la afición. Yo creo que prevalece ser buena gente. Con el tiempo uno se da cuenta de lo sembrado y agradezco ser del Rayo y conocer la gente que hace un desgaste tremendo por seguir al equipo", dijo Trejo, en declaraciones a Movistar +.

El futbolista argentino reconoció que cinco años después del último ascenso a Primera en 2021 "nadie pensaba pelear por una final y menos europea".

"El fútbol es injusto a veces. Nos merecemos todos esto por el proceso que estamos teniendo y disfrutando de esta locura. Hemos llegado a la final y ojalá terminemos a lo grande. Ni en los mejores sueños me hubiera imaginado jugar una final con el Rayo. Que me regalen esto en el club de mi vida es algo inimaginable", concluyó.