Fútbol Internacional
07 de mayo de 2026 a la - 18:09

Video: El penal que erró Julio Enciso contra Rayo Vallecano

El paraguayo Julio Enciso (d), futbolista de Racing de Estrasburgo, disputa el balón en un partido frente a Rayo Vallecano en la revancha de las semifinales de Conference League.
El paraguayo Julio Enciso (d), futbolista de Racing de Estrasburgo, disputa el balón en un partido frente a Rayo Vallecano en la revancha de las semifinales de Conference League. MONAMMED BADRA

Julio Enciso erró un penal en la derrota y eliminación de Racing de Estrasburgo en las semifinales de la Conference League.

Por ABC Color

Racing Estrasburgo quedó eliminado de la Conference League. Los Blanquiazules perdieron nuevamente 1-0 con Rayo Vallecano, pero esta vez en la revancha de las semifinales en Estrasburgo. Los franceses tuvieron la oportunidad de al menos empatar el encuentro, pero Julio Enciso desaprovechó un penal en el cuarto de los seis minutos adicionados en el segundo tiempo: el disparo del futbolista paraguayo fue desviado por Augusto Batalla. Con un global 0-2, los galos quedaron sin final del torneo internacional.

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El penal que erró Julio Enciso