Julio Enciso y Racing de Estrasburgo, eliminados y sin final de Conference

Racing de Estrasburgo y Julio Enciso quedaron eliminados en las semifinales de la Conference League 2025-2026. Los Blanquiazules volvieron a perder 1-0 contra los madrileños: a los 42 minutos de la etapa inicial, Alexandre Zurawski, quien había anotado en el 1-0 de la ida, marcó el único gol en Francia. Por su lado, el futbolista paraguayo erró un penal a los 90+4′.

Lea más: Video: El penal que erró Julio Enciso contra Rayo Vallecano

Racing estaba obligado a remontar la serie para soñar con el boleto a la final, que enfrentará a los españoles contra el Crystal Palace el miércoles 27 de mayo, a las 16:00, en el Red Bull Arena de Leipzig, en Alemania. Aunque generó situaciones, el tanto de Zurawski al cierre del primer tiempo fue un golpe que lentamente fue sentenciado la serie a favor de los madrileños.

El gol de Alexandre Zurawski

¡RAYO VALLECANO SE ESTÁ METIENDO EN LA FINAL! Alemao marcó el 1-0 contra Estrasburgo y están 2-0 en el global. ¿Reaccionará el equipo francés?



📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XSW3pCvPXm — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

A los 72′, Enciso fue protagonista de una asistencia, tras una extraordinaria acción individual que dejó a cuatro rivales por el camino, que habilitó al argentino Valentín Barco, el ex Boca Juniors, mano a mano con Augusto Batalla. El zurdo tardó en definir y cuando decidió rematar, el balón pegó en un adversario y acabó en el tiro de esquina.

Lea más: A qué hora juega Junior vs. Cerro y dónde ver en directo

En la adición, Estrasburgo al menos pudo haber igualado el marcador tras un penal por mano del capitán del Rayo, Óscar Valentín. El juez eslovaco Ivan Kruzliak no dudó en marcar la pena máxima y el encargado de rematar fue Enciso. El canterano de Libertad remató colocado a la derecha de Batalla, quien adivinó la dirección y acabó desviando el disparo.

El penal que falló Julio Enciso

¡¡UNA LOCURA LO DEL EX-ARQUERO DE RIVER Y SAN LORENZO!! ¡¡Augusto Batalla le atajó el penal a Julio Enciso sobre el final del partido, evitó el 1-1 del Estrasburgo y Rayo Vallecano es FINALISTA de la Conference League!!



📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rO6D2bFv3k — SportsCenter (@SC_ESPN) May 7, 2026

Julio Enciso, sin finales antes del Mundial

Julio Enciso quedó sin la segunda final que pudo haber disputado con Racing de Estrasburgo al cierre de la temporada europea y en la antesala del Mundial 2026 con la selección de Paraguay. Los Blanquiazules perdieron dos semifinales en menos de un mes: por la Copa de Francia frente a Niza OG (0-2 a partido único) y por la Conference League ante Rayo Vallecano (0-1 y 0-1).