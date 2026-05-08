El 22 de mayo, fecha límite para Bellingham, Alexander-Arnold y Rashford con Inglaterra

Tuchel nombrará a 26 futbolistas para la cita mundialista, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, y dará explicaciones en rueda de prensa ese mismo día.

Mientras que Bellingham y Rashford, jugadores de Real Madrid y Barcelona, respectivamente, tienen sus puestos casi asegurados si no ocurre ninguna lesión, Alexander-Arnold lo tiene mucho más complicado.

El ex del Liverpool no parece estar entre las opciones de Tuchel para el lateral derecho, ya que el alemán en sus últimas convocatorias ha optado por Reece James, Tino Livramento y Ben White.

Ni siquiera el buen estado de forma de Alexander-Arnold en los últimos meses con el Real Madrid parece convencer a Tuchel, que no le seleccionó para los últimos amistosos de marzo contra Uruguay y Japón, cuando convocó a 35 futbolistas.

Tuchel tiene otra serie de dudas para la lista, como la inclusión o no de Phil Foden, Cole Palmer, Danny Welbeck, Dominic Calvert-Lewis y John Stones, entre otros.

Antes del Mundial, Inglaterra jugará dos amistosos en Florida, contra Nueva Zelanda el 6 de junio y contra Costa Rica el 10 de junio.

Su debut en el Grupo L en la Copa del Mundo tendrá lugar el 17 de junio contra Croacia y después se enfrentará a Ghana el 23 y a Panamá el 27.