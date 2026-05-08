El Benfica se mide al Braga en la penúltima jornada sin Ríos ni Otamendi

Con el título ya en manos del Oporto, el Benfica se disputa el segundo puesto y el acceso a la fase previa de la Liga de Campeones con el Sporting, ambos con 76 puntos, aunque los de Mourinho tienen ventaja en el enfrentamiento directo.

En la pasada jornada, las 'águilas' desperdiciaron una ventaja de dos goles y empataron 2-2 contra el Famalicão, partido en el que su capitán, el internacional albiceleste Otamendi, vio la tarjeta roja, por lo que será baja ante el Braga.

A su vez, Ríos, quien anotó una de las dianas de ese partido, recibió su novena tarjeta amarilla de la temporada y también cumplirá sanción contra el cuarto clasificado.

El Benfica se medirá a un Braga con el orgullo herido, ya que el equipo dirigido por el técnico mallorquín Carlos Vicens cayó este jueves en las semifinales de la Liga Europa a manos del Friburgo, al perder la vuelta por 3-1.

Al mismo tiempo, el Sporting visitará al Rio Ave (12.º) a la espera de un tropiezo de su máximo rival y con la esperanza puesta en su delantero estrella, el colombiano Luis Suárez.

Suárez contribuyó con dos asistencias y un gol a la reciente goleada sobre el Vitória de Guimarães (5-1), y lidera la tabla de goleadores de la competición con 26 tantos.

Antes, el domingo, el Oporto jugará su primer partido como recién coronado campeón en su visita al colista y ya descendido AVS.

Los 'dragones' de los españoles Gabri Veiga, Borja Sainz y Samu Aghehowa, vencieron al Alverca por 1-0 en el último encuentro, lo que les aseguró su 31º título de Liga y el primero en cuatro temporadas.

Partidos de la trigésima tercera jornada de la Liga Portugal: