El Castellón viaja a Ceuta con el objetivo de mantenerse en puestos de ascenso

Los albinegros llegan al duelo en la quinta posición con 64 puntos tras ver alejarse la segunda plaza, última que da el ascenso directo, a seis puntos; mientras que mantiene dos de renta respecto al Burgos, primer equipo que se quedaría fuera de los puestos de promoción.

El técnico Pablo Hernández tiene la duda de Diego Barri, aunque apunta a que entrará en la convocatoria tras quedarse fuera la semana pasada en la derrota ante el Córdoba (1-2) por molestias en la espalda, mientras que Ronaldo Pompeu se ha recuperado de los problemas físicos que arrastraba y también podrá estar disponible.

El Ceuta, que la pasada semana aseguró su permanencia en LaLiga Hypermotion en su primer año en la categoría, quiere estrenar el sábado la consecución de su objetivo con un triunfo sobre uno de los candidatos al ascenso como el Castellón.

El conjunto caballa encara el partido tras haber asegurado matemáticamente su continuidad en la segunda categoría del fútbol nacional al encadenar tres empates -ante Real Sociedad B, Racing de Santander y Zaragoza- y una victoria -Sporting de Gijón-.

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, no podrá contar para este partido con el centrocampista costamarfileño Bassinga, por sanción por acumulación de amonestaciones, ni tampoco con el delantero Marc Domenech, lesionado ante el Sporting a los cinco minutos de entrar al terreno de juego.

Igualmente, son bajas el centrocampista Anuar, en fase de recuperación de unas molestias musculares, y el extremo costamarfileño Koné, por unas molestias en un tobillo que le han impedido jugar los dos últimos encuentros.

En cambio, se recupera al centrocampista Rubén Díez, una de las piezas fundamentales en su sistema, el cual se perdió el último partido por sanción por acumulación de amonestaciones.

El encuentro será especial para cinco jugadores del Ceuta con pasado en el Castellón como el lateral Manu Sánchez (2022-2024), los centrocampistas Cristian (2022-2024), Rubén Díez (2018-2021) y Bodiger (2020-2021) así como el delantero Koné (2021-2023).

Ceuta: Guille Vallejo; Redru, Aisar, Carlos Hernández, Bodiger; Marino, Youness, Rubén Díez; Kuki Zalazar, Konrad y Marcos Fernández.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Alberto Jiménez; Barri, Gerenabarrena, Cipenga, Jakobsen, Calatrava y Camara.