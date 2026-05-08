El Frosinone regresa a la Serie A

El conjunto ‘laziale’, dirigido por el italiano Massimiliano Alvini, logró el ascenso en la última jornada de liga tras un partido en su estadio en el que no perdonó y endosó cinco goles a un equipo que se encontraba en mitad de tabla y que no se jugaba nada.

El equipo, segundo en sellar el ascenso después del Venecia, dominó el último encuentro de la temporada, que era determinante, y desató la celebración de su afición al término del partido.

El Frosinone, que había descendido en la temporada 2023-2024, recupera así su lugar entre la élite del fútbol italiano después de una reconstrucción deportiva basada en jugadores jóvenes y un proyecto centrado en la estabilidad institucional y el juego ofensivo.

Además, fue uno de los conjuntos más sólidos del campeonato durante toda la temporada y llegó a la última jornada dependiendo de sí mismo para lograr el ascenso directo.

De esta forma, el Frosinone se convierte en el tercer equipo de la región del Lacio en la máxima división, junto al Roma y al Lazio.