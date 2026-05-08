El Real Oviedo renueva a Antonio Rivas como director de cantera

"Con esta renovación, el Grupo Pachuca y el Real Oviedo refuerzan su apuesta por la estabilidad y la continuidad del modelo de cantera desarrollado en los últimos años, con el objetivo de seguir potenciando el talento formado en casa", explica el Real Oviedo en el comunicado en el que anuncia la continuidad de Antonio Rivas (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1965).

Futbolista del Real Oviedo en los años 90, la última época dorada de los azules, y entrenador del primer equipo carbayón cuando en 2003 el equipo oviedista compitió por primera vez en su historia en Tercera División, Rivas regresó al club azul de la mano del Grupo Carso en el verano de 2021.

Rivas fue director de la cantera del Real Oviedo desde entonces y, cuando un año después el Grupo Pachuca tomó el control del club azul, el conglomerado presidido por Jesús Martínez ha seguido confiando en su trabajo, renovando su contrato tanto la temporada pasada como ahora.

Aunque en la cantera se haya apostado por la continuidad, se espera que en las próximas semanas el Real Oviedo acometa una serie de cambios en su estructura, tanto deportiva como administrativa, que ya comenzaron con el cese de María Suárez como directora general de la sección femenina.