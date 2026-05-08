El uruguayo Marín Satriano apunta al choque entre el Getafe y el Oviedo

El atacante del conjunto azulón, uno de los jugadores clave de su equipo tras su llegada en el mercado de invierno, se retiró lesionado antes del final del encuentro que perdió el Getafe la pasada jornada frente a los hombres de Íñigo Pérez.

Las pruebas médicas a las que fue sometido con posterioridad confirmaron que no tenía una lesión muy grave y este viernes, su entrenador, José Bordalás, desveló que tiene opciones de jugar un duelo clave por alcanzar Europa, como es el que enfrentará al Getafe con el Oviedo, correspondiente a la 35ª jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).

"Está bastante bien. Hoy ya está trabajando casi con normalidad, queda la sesión de mañana sábado y esperamos poder contar con él para el partido del domingo", dijo Bordalás.

Satriano, con cuatro tantos este curso en Liga, es un hombre clave en el ataque del Getafe. Junto al argentino Luis Vázquez, forma un dúo arriba que se ha hecho importante en las alineaciones de Bordalás, que recuperará para el choque ante el Oviedo a los sancionados Zaid Romero y Djené Dakonam. Si Satriano no llega, Borja Mayoral está preparado para cubrir su hueco.