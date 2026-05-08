El veredicto del Metropolitano

“Seguramente, este sábado nos encontraremos en nuestro estadio con nuestra gente. Nuestra gente decidirá si está con el equipo o no, porque la gente quiere ganar, y es entendible cualquiera de los dos escenarios”, expuso este viernes Diego Simeone, después de la eliminación en las semifinales de la Champions contra el Arsenal, por un único gol de diferencia, por una cuestión de pegada y entre la polémica de dos penaltis reclamados.

Sellada ya matemáticamente su decimocuarta clasificación seguida para la Liga de Campeones de la temporada que viene, el curso termina sin títulos. Muy cerca, pero sin ellos. No es campeón desde 2020-21, cuando ganó LaLiga EA Sports. “No estamos tan lejos, estamos más cerca de lo que imaginamos”, advirtió Simeone.

Completado el pase a la Champions, el objetivo del club, el tercer puesto ya es el único foco deportivo posible del Atlético, a cinco puntos de distancia del Villarreal. El margen por detrás es amplio: diez al Betis.

Esa quinta posición es la atracción del Celta. No es lo mismo defender su sexto lugar, que clasifica para la Liga Europa (tiene tres puntos de renta sobre Getafe y Athletic Club), que alcanzar el quinto, ahora directo a la Liga de Campeones desde el triunfo del jueves por la noche del Rayo Vallecano en Estrasburgo.

Los tres puntos son esenciales desde ambas perspectivas. Para defender la plaza de Liga Europa, amenazada por Getafe y Athletic, que jugarán al día siguiente conociendo lo que ha hecho el equipo gallego en Madrid, y para presionar la quinta del Betis, del que le separan seis puntos.

El Celta nunca ha ganado en el nuevo estadio rojiblanco, pero desde la llegada de Claudio Giráldez siempre le ha generado muchos problemas al Atlético. El balance es de dos victorias por la mínima para el equipo de Simeone y dos empates a un gol, en el duelo de la primera vuelta en Balaídos y en el de la pasada campaña en Madrid.

Simeone tiene cinco bajas en el Atlético contra el Celta: Julián Alvarez, aún afectado en el tobillo izquierdo tras forzar y resentirse el martes ante el Arsenal; Giuliano Simeone, con un golpe; Johnny Cardoso, con un esguince en el tobillo derecho; Pablo Barrios y Nico González, con sendas lesiones musculares.

En el once se prevén algunas novedades, como Alexander Sorloth en la delantera, Alex Baena o Rodrigo Mendoza en el centro del campo y Nahuel Molina como lateral. Si hay más, dependerá de la recuperación de los jugadores que partieron de inicio el martes en Londres.

En el Celta, con el uruguayo Matías Vecino todavía de baja, el técnico celeste podría mantener a Fer López junto a Ilaix Moriba en el centro del campo, lo que facilitaría que Aspas, decisivo en el triunfo ante el Elche, se mantuviera en el once.

El capitán, que antes de que finalice mayo tomará una decisión sobre si alarga una temporada más su carrera, demostró en el último partido que rinde mucho más cuando juega de inicio que cuando lo hace saltando desde el banquillo.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Giménez o Lenglet, Julio Díaz; Baena, Mendoza, Obed Vargas, Lookman o Almada; Griezmann y Sorloth.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Carreira, Fer López, Moriba, Mingueza; Aspas, Jutglà y Borja Iglesias.