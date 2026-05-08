Gilberto Mora asume el reto del Mundial con México para proyectarse a Europa

"Fue muy emocionante el momento en el que me avisaron de la convocatoria. No es presión, al contrario es una motivación representar a México en un Mundial que me ayudará a cumplir el sueño de jugar en Europa", afirmó el joven jugador de Xolos de Tijuana de la liga del fútbol mexicano.

Mora es la más reciente joya del fútbol mexicano, la cual ha empezado a ser pulida por el uruguayo Sebastián Abreu, entrenador del Tijuana, quien lo ha llenado de consejos.

"Me ha dicho que lo aproveche, que no todos los días hay una oportunidad de jugar un Mundial en casa, así que a disfrutarlo con todo", compartió Mora respecto a los consejos del estratega uruguayo.

Para el chico sensación de la liga del fútbol mexicano, tanto su equipo, como todos en la selección lo han cobijado con el objetivo de que rinda al máximo, una vez recuperado de la pubalgia que amenazó con dejarlo fuera de la justa mundialista.

"Todos me han apoyado mucho, me llenan de confianza. Trato de disfrutar y voy a dar lo mejor si me toca jugar. Es un Mundial en casa y esa es la mejor experiencia que un jugador puede tener, por eso hay que aprovecharlo", concluyó Mora.

En el otro lado de la edad, pero con la misma ilusión está Carlos Acevedo, guardameta de Santos Laguna, quien a sus 30 años tendrá su primera experiencia en una Copa del Mundo.

"Estoy muy emocionado de representar a México. Es un sueño desde niño. Estoy orgulloso por mi carrera. Es un honor competir con grandes porteros. Lo importante es hacer grupo y elevar la competencia interna. Desafortunadamente no pude estar en Catar, pero hoy la vida me recompensa con este proceso", aseguró el portero.

Acevedo se abrió paso en la convocatoria gracias a la lesión de Ángel Malagón, quien se proyectaba como titular, pero una lesión lo dejó fuera.

Ahora Acevedo aparece junto a Raúl Rangel, quien se vislumbra será el guardameta titular y el veterano Guillermo Ochoa, quien estará en su sexto Mundial.

"He demostrado en los entrenamientos que puedo pelear por un lugar. Estoy orgulloso de que a pesar de los malos momentos de mi equipo se me dé esta oportunidad, con mi club siempre luché por lo mejor y gracias a eso estoy cumpliendo este sueño", concluyó Acevedo.

Mora y Acevedo están concentrados con el primer grupo de jugadores que el seleccionador Javier Aguirre tiene en cartera previo a la lista final que jugará el Mundial 2026.