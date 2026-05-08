Guardiola: "Rodri aún no está cómodo"

Rodri se lesionó en la ingle el pasado 19 de abril y se ha perdido las victorias contra Burnley y Southampton y el empate contra el Everton en la Premier League.

"Hemos sobrevivido sin él durante muchos meses", dijo Guardiola este viernes en rueda de prensa al ser preguntado por el impacto de su ausencia.

"Aún no está cómodo del todo. Esta tarde veremos cómo está. Ojalá que mañana pueda estar con nosotros, pero no dependemos de él. Los goles que nos han marcado no dependen de si estaba Rodri o no", añadió el técnico español.

El City, que se dejó dos puntos fundamentales en la pelea por la Premier League el pasado lunes contra el Everton, tiene aún cuatro partidos por delante para disputarle el título al Arsenal, el líder de la clasificación.

Los 'Sky Blues' tienen una desventaja de cinco puntos respecto a los 'Gunners', aunque cuentan con un encuentro menos.