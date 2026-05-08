La final de Leipzig, la despedida soñada del argentino Trejo

Trejo, de 38 años y natural de Santiago del Estero, está terminando su décima temporada en el Rayo Vallecano, con el que ha disputado hasta el momento 333 partidos oficiales y es el sexto jugador y el primer extranjero con más encuentros en la historia del club por detrás de Jesús Diego Cota (458), Miguel Uceda (429), Miguel Ángel Sánchez Muñoz 'Míchel' (425), Félix Bardera 'Felines' (405) y Ángel Alcázar (346).

El futbolista argentino anunció el pasado 2 de marzo que no seguirá en el Rayo, con el que está viviendo un sueño pero también una temporada con poco protagonismo, ya que apenas suma este curso 15 partidos oficiales, ocho como titular, y 611 minutos.

Aún así, su peso dentro del vestuario es enorme. "La figura de Trejo es fundamental y esto que ha sucedido no se entiende sin él. Es una de las claves del éxito", dijo su entrenador, Iñigo Pérez, tras eliminar al Estrasburgo en las semifinales de la Liga Conferencia.

Trejo ha sido parte de los grandes momentos del Rayo de los últimos años. En la temporada 2010/2011 formó parte del equipo que logró el ascenso a Primera y evitó la quiebra y posible desaparición del club y, tras su vuelta en 2017 tras su paso por el Sporting de Gijón y el Toulouse, logró otro ascenso en 2018, lamentó un descenso en 2019, volvió a saborear el éxito regresando a la máxima categoría en 2021, jugando una semifinales de Copa del Rey en 2022 y una Liga Conferencia esta campaña.