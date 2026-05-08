La gesta histórica del Rayo Vallecano recorre la prensa europea

La prensa inglesa destacó la clasificación del equipo de Íñigo Pérez a la final tras eliminar al Estrasburgo francés e incidió en que es la primera en la historia del club, al tiempo que resaltó que los españoles no serán favoritos.

La cadena BBC escribe en su versión web que el Rayo Vallecano repitió el resultado de la ida (1-0) y que no sufrió en Estrasburgo contra los franceses, que incluso recibieron pitidos por parte de sus aficionados.

En la crónica hacen hincapié en que el Rayo tuvo oportunidades para ampliar el marcador, así como la providencial parada del argentino Augusto Batalla al penalti lanzado por el paraguayo Julio Enciso en el tiempo de prolongación, que pudo haber empatado el duelo en los instantes finales.

El diario británico The Times insiste en que el Rayo no va a ser favorito en la final de Leipzig, pero manda una advertencia al Crystal Palace por lo ocurrido en la fase de grupos y el crecimiento del equipo español durante el transcurso de la competición.

"El Rayo está undécimo en la Primera división española, pero han eliminado al Estrasburgo, que ganó 2-0 al Palace en la fase de grupos", avisa.

Mientras, en Francia, destacaron la "dura derrota" de 'su' equipo, el Estrasburgo a manos de los madrileños y la quinta plaza lograda por España para la Liga de Campeones 2026-2027.

"El Rayo Vallecano se clasificó para la final de la Conference League, y España se aseguró el segundo puesto en el coeficiente UEFA", tituló el diario deportivo francés L'Equipe.

La victoria del club madrileño, añadió el rotativo, le dio a España los puntos suficientes para asegurarse de que Alemania, actualmente en tercer lugar, ya no pueda superarla en la clasificación.

"¡Adiós Europa! El Racing Club Strasbourg sufrió una dura derrota ante el Rayo Vallecano", lamentó hoy en su portada el diario regional L'Alsace. "No jugarán la final de la Europa League en Leipzig el 27 de mayo y es poco probable que compitan en Europa la próxima temporada", añadió.

En Alemania, sede de la final, el semanario deportivo especializado en fútbol Kicker recogió la clasificación del Rayo, un triunfo que llevará a los de Vallecas a luchar por el título.

"Se hace historia: Alemao lleva al Rayo Vallecano a la final tras marcar contra el Estrasburgo", señaló en titulares de su edición digital este referente de la información deportiva.

"Una vez más fue Alemao quien marcó el gol de la victoria contra el Estrasburgo, escribiendo así una nueva página en la historia del equipo madrileño", abundó Kicker, en alusión al goleador del Rayo.

En la final, el Rayo se medirá al Crystal Palace en Leipzig, ciudad del este de Alemania donde esperan a los finalistas desde el 28 de abril, cuando la ciudad presentó los actos previstos en el marco del partido decisivo, unos eventos que se prolongarán durante tres días y tendrán un eminente carácter familiar, como explicaron los responsables al diario local Leipziger Zeitung.

En Portugal, la agencia de noticias Lusa optó por titular "Crystal Palace y Rayo Vallecano marcan encuentro en la final de la prueba", destacando que será la primera final europea para ambos.

Entre los medios deportivos, Maisfutebol optó por el mismo titular, añadiendo que "la competición europea tendrá un vencedor inédito". Del partido destacaron que Batalla defendió "un penalti de Julio Enciso y también el rebote" y que Rafael Luís, cedido por el Benfica al club francés, permaneció en el banquillo.

El texto de A Bola señaló que "el Rayo hace historia", al alcanzar su primera final europea desde su fundación, en 1924, y el digital Zerozero tituló: "El dominio del Rayo le otorga un lugar en la final de la Conference".

También en Italia se hicieron eco del éxito rayista. Así, La Gazzetta dello Sport, su diario deportivo con mayor tirada, elogió la gesta como “el club de barrio” que se ganó el pase a Leipzig “haciendo valer su mayor experiencia y también su superior calidad táctica y técnica”.

“No será ni el Real ni el Atlético. De Madrid, el finalista europeo de este año es el Rayo Vallecano”, escribieron en sus páginas.

Mientras, el Corriere dello Sport, otro de los medios deportivos con mayor influencia en Italia, subrayó el buen juego del Rayo: “Las buenas intenciones de remontada del Estrasburgo se apagaron desde el inicio por la intensidad de los españoles”.