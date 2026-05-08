Los aficionados del Arsenal se quejan del reparto de entradas para la final contra el PSG

Arsenal Supporters Trust (AST), uno de los más grandes entre la afición 'Gunner', se ha quejado de que solo vayan a recibir 17 000 entradas para la final en el Puskas Arena de Budapest (Hungría), con capacidad para más de 60.000 personas.

Sin embargo, la UEFA confirmó que habrá un total de 61 400 entradas y que de ellas serán accesibles para el público 39 000.

"Hemos hecho campaña durante muchos años para que la UEFA trate a los aficionados mejor. Esto nos recuerda a la debacle de Bakú (final de la Europa League en 2019 contra el Chelsea). Se han mejorado algunas cosas, pero es una decepción que se nos den solo 17 000 entradas".

El AST confirmó que se ha puesto en contacto con el club para que este eleve la queja a la UEFA y que la próxima semana se reunirán con ese organismo europeo, con el Arsenal y con otras asociaciones de aficionados.

"No va a cambiar nada este año, pero la UEFA tiene que recordar que son los fans los que siguen esta competición tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias y que tienen que demostrar más respeto hacia nuestra posición a la hora de planear la final.

Los precios de las entradas oscilan entre los 70 euros las más baratas y 950 euros las más caras.

El Arsenal ofrecerá a los aficionados que no viajen a Budapest la opción de ver la final en el Emirates Stadium.