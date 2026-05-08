Rooney critica la ausencia de Alexander-Arnold en Inglaterra: "Es incomprensible"

El exdelantero y excapitán de la selección inglesa cuestionó que el lateral del Real Madrid no fuese incluido en los amistosos disputados en marzo contra Uruguay y Japón, especialmente después de que Reece James, habitual competidor por el puesto, estuviera lesionado.

"Sin faltar al respeto a Ben White, que me parece un jugador fantástico, que él esté en la selección y juegue por delante de Trent es incomprensible", afirmó Rooney en su pódcast.

Alexander-Arnold, que se perdió parte de la temporada por una lesión muscular sufrida en enero, ha recuperado protagonismo en el Real Madrid, al ser titular en seis de los últimos siete partidos, pero no juega con Inglaterra desde junio del año pasado, cuando participó en un encuentro clasificatorio para el Mundial ante Andorra.

Además de White, Tuchel llamó para el lateral derecho a Tino Livramento, Djed Spence y Ezri Konsa, dejando fuera por cuarta convocatoria consecutiva al jugador del Real Madrid.

Phil Jagielka, exinternacional inglés y compañero de Rooney en el Everton, también defendió la presencia de Alexander-Arnold en la cita mundialista.

"Necesitas a tus mejores jugadores. Si demuestra aunque sea la mitad del nivel que tuvo durante la mayor parte de su etapa en el Liverpool, merece ir al Mundial", señaló Jagielka.

A pesar de su defensa al lateral madridista, Rooney aseguró que apostaría por Reece James como titular en el lateral derecho si está recuperado físicamente, aunque admitió que ninguno de los candidatos destaca especialmente por sus virtudes defensivas.