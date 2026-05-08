Simeone: “Pasaron dos días de enojo, tristeza y demás; ahora, otra vez a seguir peleando”

El Atlético ya ha asegurado su clasificación para la Liga de Campeones por decimocuarto año seguido. “Claro que es importantísimo, es el primer objetivo que tiene el club. De la misma manera que el primer objetivo que tienen el Real Madrid y el Barcelona es salir campeón, nuestro primer objetivo es estar en Champions y nuestra búsqueda es intentar acercarnos a poder salir campeones en algún momento”, expresó.

“Ha sido una temporada difícil de explicar. Por un lado, uno se encuentra con una final de la Copa del Rey, que se escapa por los penales, y una semifinal de la Liga de Campeones competida de una manera extraordinaria por el equipo, con el anterior partido de cuartos de final con el Barcelona increíble. Creo que, desde lo que pudimos dar, dimos absolutamente el máximo y más todavía, que es dificilísimo llegar a lugares en los que hemos estado esta temporada”, reivindicó en la rueda de prensa tras el entrenamiento.

“Estar tan cerca, siempre te hace sentir que puedes seguir estando. Te da bronca y decepción, pero hoy estoy bien. Me pregunto y me digo a mí mismo: tengo que ser agradecido. Agradecido a todo lo que nos está pasando en estos años. Desde donde salimos, que lo recuerdo claramente, a donde estamos ha sido un crecimiento tremendo”, enfatizó Simeone durante su larga respuesta inicial en la conferencia.

Y remarcó: “La única manera de poder permitirnos tener esa ilusión y esa nueva oportunidad, como tuvimos este año, es seguir intentándolo y trabajando como seguimos trabajando. Estar en 14 años en cuatro semifinales y haber jugado dos finales (de Liga de Campeones), siempre estás ahí en ese lugar que parece que estamos lejos, pero no estamos tan lejos. Estamos más cerca de lo que imaginamos”.

Pero, a la vez, Simeone explicó que para ello “hay que seguir trabajando en todos los ámbitos”. “Si trabajamos bien todos los ámbitos, el equipo seguirá creciendo. Y el club no hace falta decirlo, porque está en un lugar muchísimo más arriba de lo que está el equipo, que sigue buscando acercarse a todo este crecimiento que ha tenido el club y es maravilloso, nos ayuda, en todo el mundo somos reconocidos y nos genera ilusión”, dijo.

Y, “más allá de todo ese enojo, decepción y dolor”, por quedar fuera de la Liga de Campeones contra el Arsenal, Simeone reivindicó de nuevo que es “un agradecido”.

“Un agradecido a los futbolistas, a nuestra gente por cómo ha recorrido toda esta temporada apoyando al equipo y a los dirigentes, por la posibilidad de tener buenos jugadores, porque, sin buenos jugadores, esto es imposible”, expuso.

Y miró al futuro con una premisa insistente: “Esto va de buenos jugadores. Y, después, la capacidad de los entrenadores, los preparadores físicos y la gente que los rodea para potenciarlos, pero esto va de jugadores. Estamos en esa búsqueda de seguir creciendo. Ya pasaron dos días que tienen que pasar de enojo, tristeza y demás, y ahora otra vez a seguir peleando”, enfocó el técnico, cuyo equipo se enfrenta este sábado ya al Celta.

En ese sentido, Simeone remarcó el entusiasmo que genera tener los jugadores que tiene para el futuro.

“Mirad la plantilla que tengo, eso es lo que me ilusiona”, aseguró el entrenador argentino, que reveló el “agradecimiento” que los transmitió el jueves a los futbolistas “por la temporada extraordinaria a nivel competitividad”.

“Está claro que no ganamos nada. Y a los críticos les agradezco, porque son los que nos motivan a seguir mejorando, nos hacen siempre mejorar. Para pasar la temporada que viene lo que hicimos esta, toca campeón. Es parte de la vida, porque siempre están las críticas, a veces constructivas y a veces no, pero sí tener claro dónde estamos. Y donde estamos, mientras esté yo, vamos a competir”, proclamó.