Valladolid, a un paso de asegurar la categoría, recibe al Zaragoza con el agua al cuello

Tener la mente fría y no perder la concentración resultarán clave para que el Real Valladolid, decimoquinto, afronte, con más seguridad, la "final" ante el Real Zaragoza, cuya urgencia podría traducirse en errores que los blanquivioletas deben aprovechar para controlar el partido desde el inicio.

Una victoria de los locales supondría dejar prácticamente garantizada su permanencia en la Liga Hypermotion, de ahí la importancia de este duelo, en el que los maños no tienen otra opción que la de sumar tres puntos, si quieren mantener sus esperanzas de seguir en la categoría de plata.

De ahí que el técnico del Valladolid, Fran Escribá, prevea "un encuentro difícil" ante un rival "con una gran plantilla, cuyo rendimiento ha sido inferior a la calidad que tiene y que, en muchas ocasiones, ha estado más cerca de puntuar o ganar de lo que dicen los resultados", ha advertido.

Por eso, ha insistido en la necesidad de que sus pupilos se vayan adaptando a lo que suceda en el terreno de juego, porque tiene claro que habrá fases en las que domine el Real Valladolid, y otras en las que sean los aragoneses los que tengan más iniciativa, habida cuenta de su mayor urgencia por ganar.

También ha pedido a la afición que muestre todo su apoyo para culminar con éxito esta jornada liguera, en la que, salvo Garriel, y los lesionados de larga duración -Noah Ohio, Guille Bueno y Sergi Tenés-, podría tener a todos los jugadores a su disposición, si bien ha advertido que algunos de ellos "arrastran molestias", como Chuki, pieza importante para el equipo blanquivioleta.

Quiere ofrecer un buen espectáculo, con un planteamiento ofensivo y valiente, para controlar el juego desde el pitido inicial, pero con unidad en la línea defensiva, impidiendo que el Real Zaragoza pueda hacer valer la rapidez de sus delanteros y subir goles a su casillero.

El Real Zaragoza visita este sábado al Real Valladolid con la soga al cuello, obligado a reaccionar en plena crisis deportiva, con el descenso a un paso y en un clima enrarecido tras las amenazas de algunos aficionados a jugadores después del último partido.

El conjunto aragonés llega al estadio José Zorrilla instalado en la duda, golpeado por los últimos resultados y con una sensación de abatimiento que el entrenador, David Navarro, y la plantilla intentan combatir aferrándose a las matemáticas. Mientras los números den, el Zaragoza quiere seguir creyendo en una salvación que cada jornada parece más estrecha.

El encuentro vuelve a tener aire de final para el equipo zaragocista, que no puede permitirse otro tropiezo si no quiere quedar todavía más descolgado en la pelea por la permanencia. Ganar se ha convertido casi en una obligación; no regresar de vacío, en el mínimo salvavidas.

Para el choque ante el equipo de Pucela, el Real Zaragoza vuelve a tener muchos jugadores lesionados y otros que son duda por golpes sufridos en los últimos partidos, por lo que es difícil aventurar qué equipo podrá saltar de inicio al césped del estadio de Zorrilla.

Son bajas seguras por lesión Valery, Paulino y Tachi, además de Saidú por sanción federativa. Y son duda Francho Serrano, Rober, por la fascitis que sufre, Bakis, Akouokou, Insua y Keidi Bare.

Real Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez, David Torres, Clerc o Hugo San; Juric, Ponceau; Sanseviero, Chuki, Biuk; Latasa.

Real Zaragoza: Rodríguez; Sebastian, El Yamiq, Radovanovic, Larios; Mawuli, Guti, Moya; Pinilla, Dani Gómez y Cuenca.