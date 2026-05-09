0-1. Iraola quiere la Champions

Los 'Cherries', sin Jiménez en la convocatoria al haber sido suspendido por las supuestas conversaciones con una menor que se filtraron en redes sociales, se llevaron los tres puntos de Craven Cottage gracias a un golazo de Rayan en la segunda parte.

El brasileño, con un disparo con la zurda desde fuera del área, decidió un partido marcado por la intervención del VAR, que repartió una tarjeta roja a cada equipo en la primera mitad.

La primera, a Ryan Christie por una entrada muy peligrosa a la altura del gemelo de Timothy Castagne. El árbitro sacó amarilla en un principio, pero tras revisar la acción en el VAR decidió expulsar al escocés en el minuto 41.

Sin embargo, la superioridad numérica de los de Marco Silva duró poco. En el descuento de la primera parte se repitió la misma situación. Esta vez fue Joachim Andersen el que entró sin cabeza y con los dos pies por delante a Adrien Truffert y, tras enseñarle amarilla el colegiado, el VAR lo actualizó a roja.

Con los dos equipos con uno menos, el partido lo desequilibró Rayan con su tercer gol en los últimos tres partidos. El brasileño de 19 años ha marcado cinco goles desde que llegó en enero a cambio de 30 millones y está llamando a las puertas de Carlo Ancelotti para que le convoque en la Copa del Mundo.

El Bournemouth, que suma 16 encuentros sin perder, se pone sexto en la tabla con 55 puntos, a tres del Aston Villa y con dos de ventaja respecto al Brighton & Hove Albion, que no falló contra el Wolverhampton Wanderers. Si el Villa ganara la Europa League contra el Friburgo y acabara quinto en liga, la sexta plaza daría acceso a Champions, por lo que los 'Cherries' podría debutar por primera vez en Europa y a lo grande.

El Fulham, undécimo con 48 puntos, lo tiene prácticamente imposible ya para acceder a Europa. Está a cinco puntos del séptimo con solo seis en juego.