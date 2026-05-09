Arbeloa: “Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid”

“Que se filtren cosas que pasan en el vestuario es una traición al Real Madrid. Y me entristece mucho”, señaló en rueda de prensa Arbeloa, que no ha querido “acusar” y ni “apuntar” al origen de dichas filtraciones.

“No estoy acusando a los jugadores ni a nadie, porque no puedo hacerlo. Hay mucha gente alrededor del vestuario del Real Madrid y no estoy aquí para acusar a nadie. Yo trato de dar ejemplo, con mis conversaciones privadas quedándose entre los jugadores y yo”, señaló.

Un enfrentamiento entre Valverde y Tchouméni tras la que el Real Madrid abrió sendos expedientes disciplinarios a los futbolistas que derivaron en sanciones de 500.000 euros a cada uno, tras dos encontronazos en solo 24 horas y que tras el entrenamiento del jueves llegaron a un pico de tensión insostenible en el vestuario madridista.

Tras encararse ambos jugadores por un lance del juego en el entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión, el jueves la tensión pasó a mayores. Desde el primer momento en Valdebebas el clima era tenso, hasta que la situación explotó en el vestuario.

Según pudo saber EFE, en plena discusión entre ambos, dialéctica y física, Valverde, segundo capitán del Real Madrid, se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas.

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza en Valdebebas. Tras esto, regresó a su domicilio, donde ha de guardar reposo los próximos 10 o 14 días, según su evolución.

Una situación de tensión que Arbeloa aseguró haber vivido en otros vestuarios cuando era futbolista.

“Yo he tenido un compañero que cogió un palo de golf y le metió un palazo a otro. Lo más grave es que lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario. Son situaciones que no representan al Real Madrid. No estoy justificando lo que ha ocurrido, pero pasa en todos lados”, apuntó.