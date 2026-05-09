Arnau: "Este escudo se merece estar en Primera División"

Arnau ha destacado que en los entrenamientos se ve que el equipo está "concentrado", "motivado" y "feliz" para afrontar las "cuatro finales" que quedan", con un objetivo "claro": la permanencia.

El defensa, una de las piezas fundamentales del equipo rojiblanco, ha admitido que depende de lo que pase en el partido del lunes en casa del Rayo Vallecano "estaremos más cerca del objetivo o tocará remar más que nunca".

También ha pedido el apoyo de la afición para conseguir la salvación y ha añadido que Montilivi debe ser "un fortín".

"Sé que a veces es difícil animar cuando el equipo no va bien, pero es cuando lo necesitamos más", ha dicho Arnau.