Corberán: “La idea es aprovechar la necesidad para conseguir el mejor rendimiento”

“La clasificación en la tabla es temporal, nunca hay que atenderla, hay que atender a los puntos que se consiguen. Sabíamos que iban a hacer falta muchos más puntos, que teníamos que aprender a convivir con ello en este tramo final y en ello estamos”, dijo el técnico del Valencia en la rueda de prensa previa al partido contra el Athletic.

En ese sentido, Corberán aseguró que “no ha cambiado nada porque el grupo es maduro y consciente”. “Sabemos la necesidad de sumar, lo que hay que hacer es aprovecharla para conseguir el mejor rendimiento y que veamos en cada partido un Valencia que se entrega en cuerpo y alma y se deja la vida por conseguirlo”, reiteró.

Centrándose en su situación personal, el preparador de Cheste (Valencia) dijo que siente responsabilidad porque está en “un gran club”: “Tenemos que dar lo máximo. Tenemos ganas de sumar puntos, de darle siempre ilusión a la afición siendo conscientes de la situación y viviéndola con mucha responsabilidad”.

“Hablar de números no me gusta demasiado porque creo que el aficionado quiere ver al equipo ganar, rendir y competir por encima de si los números son buenos o malos. Siempre veo que el equipo puede mejorar en cosas, y ese tiene que ser el reto, no te diría la obsesión, pero sí inquietud y las ganas. A nivel ofensivo los números de la segunda vuelta son mejores, pero el aficionado quiere ver a su equipo marcar, superar a su rival y entregarse”, agregó.

En cuanto al rival, Corberán calificó al Athletic como un equipo “muy completo” y apuntó que genera mucho volumen de ataque a través de centros laterales y balones detrás de la línea defensiva.

“Ha recuperado a jugadores muy importantes que los perdió durante el año. Sabemos de la intensidad y exigencia del partido, pero sabemos también que somos capaces de jugar con esa exigencia e intensidad que va a requerir”, expresó.

Por último, Corberán opinó sobre la planificación de los entrenamientos después de que en el partido contra el Atlético de Madrid la grada de animación cantara “mañana es día libre” y durante la semana se haya convertido en debate.

“No considero que hayamos descansado demasiado. No lo considero por hechos. Planificamos siempre acorde al calendario y, si nos centramos en la última planificación que es la que ha despertado inquietud, cuando lleguemos al partido de la Real Sociedad los jugadores habrán descansado dos días de los últimos veinte. Si lo extiendo hacia detrás, de los últimos 31 días, el Valencia va a librar cuatro días”, explicó.

El técnico subrayó que la planificación nunca es al azar: “Se hace en función de la carga del equipo, se llega a un consenso con los preparadores físicos y tomo la decisión final con las recomendaciones que hay”.

“A Balaídos llegamos con diez días seguidos sin parar y perdimos 1-4. A Girona llegamos con diez días seguidos sin descanso y también se perdió. No hay una correlación entre resultado y día libre. Ojalá la hubiera, ojalá sumáramos puntos por horas de trabajo. La descarga mental es importante también, las decisiones no se toman aleatoriamente, responden a una necesidad física, mental y fisiológica que el futbolista tiene”, finalizó.