El Galastasaray logra su cuarta liga seguida; el Fenerbahce de Asensio, subcampeón

El Fenerbahce que conduce el español Marco Asensio ha mantenido el pulso con el campeón por el primer lugar de la tabla durante gran parte del curso pero no ha podido evitar el éxito, de nuevo, del conjunto de Okan Buruk. El español, ausente por lesión las últimas jornadas, reapareció este sábado.

Nadie falló en sus compromisos respectivos de la trigésima tercera jornada de la competición. El galatasaray ganó en el estadio Rams Park de Estambul y el Fenerbahce se impuso a domicilio al Konyaspor (0-3). La diferencia de cuatro puntos se mantiene a falta de un partido. El Galatasaray se aseguró el título.

Y eso que el cuadro de Buruk no pudo apartar a su rival en el marcador hasta el tramo final. El Antalyaspor es antepenúltimo y se juega la permanencia. Pero tiene más cerca el descenso.

Y es que fue el cuadro de Antalya el que se adelantó dos veces. Ambas con goles de Soner Dikmen. El primero en el añadido de la primera parte al que respondió el gabonés Mario Lemina en el 56 para poner 1-1. Pero en el 62 el equipo visitante volvió a ponerse en ventaja con otro gol de Dikmen. Volvió a igualar el cuadro de Estambul con un penalti transformado por Osimhen que en el 88 marcó el tanto del triunfo, de tacón, a pase de Noa Lang, que dio la victoria al Galatasaray y el título. Después, en el 95, Kaan Ayhan hizo el cuarto que redondeó el triunfo del plantel de Buruk.

Atento a este encuentro estuvo el Fenerbahce que cumplió y ganó en el campo del Konyaspor (0-3) con un doblete del brasileño Fred y un tanto del inglés Archie Brown.

Marco Asensio, suplente, jugó los últimos diez minutos. Sustituyó al brasileño Anderson Talisca. Será subcampeón el equipo de Zeki Gole que jugará la previa de la Liga de Campeones. El exjugador del Real Madrid volvió tras una lesión y a falta de un partido lleva 13 goles.