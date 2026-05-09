El miedo al descenso y el sueño del ascenso se dan cita en Butarque

Para ello, el Leganés, que llega a la cita tras encadenar tres derrotas consecutivas, tratará de aprovechar las concesiones defensivas de un Racing, que parece destinado a romper una tendencia y convertirse en el equipo que logra el ascenso con más goles encajados en los últimos años

De hecho, el equipo santanderino ha concedido hasta el momento, como recalcó en la previa el preparado del Leganés, Igor Oca, once goles más el conjunto madrileño, una cifra que los blanquiazules tratarán de ampliar de la mano de Juan Cruz y el caboverdiano Duk que darán vuelo a las bandas del ataque madrileño

Pero para derrotar a este Racing de Santander el Leganés no sólo tendrá que aprovechar, algo que le ha costado muchísimo durante todo el curso, las ocasiones que genere, sino que deberá mostrar su mejor versión defensiva para contener un ataque racinguista que Igor Oca no dudó en calificar de "brutal".

En este sentido, el técnico 'pepinero' confía en el retorno de los sancionados Seydouba Cissé, que tras perderse por tarjetas el duelo con el Deportivo aportará músculo a la medular, y el central Marvel, que volverá al eje de la defensa.

Zaga en la que podría actuar por como titular Rubén Pulido, que jugó la pasada semana en Riazor los primeros minutos del curso tras sufrir una grave lesión de rodilla que sufrió en la pretemporada.

El cuadro cántabro, que dirige José Alberto López, saldrá a Butarque sabiendo lo que han hecho sus más inmediatos perseguidores, el Almería y el Deportivo de la Coruña, por lo que ganar es clave de cara a certificar cuanto antes el ascenso a Primera División.

Para este encuentro, el técnico asturiano podrá contar con todos los futbolistas de la primera plantilla a excepción de Manex Lozano, lesionado de gravedad, y, probablemente, de Facu González, que será duda hasta última hora por encontrarse resentido de un golpe en el partido anterior.

Por otro lado, todo hace indicar que José Alberto volverá a jugar con el mismo once que frente al Huesca (4-2), aunque existe la duda de si jugará Manu Hernando, que tuvo que ser sustituido en el minuto 20 por un cabezazo en el ojo, o Javi Castro, o si jugará Villalibre en la punta de lanza en lugar del internacional georgiano, Giorgi Guliashvili.

El Racing estará muy acompañado por su gente en Butarque, puesto que lo más seguro es que más de dos mil aficionados verdiblancos estén en las gradas de Leganés apoyando a los suyos.

Leganés: Soriano; Leiva, Pulido o Ignasi Miquel, Marvel, Naim García; Diawara, Cisse; Duk, Dani Rodríguez, Juan Cruz y Diego García.

Real Racing Club: Eriksson; Mantilla, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Andrés Martín, Maguette, Gustavo Puerta, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Guliashvili.

Árbitro: Marta Huerta (Comité Tinerfeño).