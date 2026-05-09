Ernesto Valverde: “Esta semana es definitiva”

“Todos los equipos nos vamos a jugar muchas cosas”, añadió.El encuentro contra el Valencia será el primero de los tres que el Athletic Club debe afrontar en apenas siete días, un calendario que el técnico rojiblanco tildó de “exigente”.

“Jugamos contra tres equipos que se juegan mucho -Valencia, Espanyol y Celta-, y luego contra el Real Madrid en el Bernabéu. No es un calendario sencillo, pero tenemos que ir a por ello”, afirmó.

En el horizonte, la lucha del Athletic por alcanzar puestos europeos. “Es un aliciente importantísimo. Hay otra plaza europea y estamos en esas posiciones. Nuestra intención siempre ha sido la de pelear por los puestos de delante. Este año, en lo que nos queda, vamos a intentar pelear por esos puestos de arriba”, manifestó.En esa línea, el técnico del Athletic subrayó la “igualdad increíble” que hay en la clasificación.

“Hace tiempo que no se vivía una temporada así, con tan pocas diferencias entre tantos equipos”, indicó.

Con respecto al duelo contra el Valencia, Ernesto Valverde considera que su equipo llega con “un punto de confianza” extra tras la victoria lograda en Mendizorroza. “Tenemos que aprovechar al máximo el impulso del último partido, cuando ganas siempre tienes un puntito más”, admitió.

“Pero ese gran de alerta que tienes cuando estás muy apretado, eso es bueno porque te impulsa mucho. Nosotros lo tenemos que tener para dar un paso más”, incidió.

“Ahora estamos en un momento en el que tenemos a las puertas el poder cumplir el objetivo de llegar a Europa. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Todo está cerca y todo está lejos. Este año más porque todos estamos muy igualados”, concluyó.