Europa y la permanencia se cruzan en San Mamés

El equipo rojiblanco vuelve a casa tras sacudirse todos sus fantasmas en Mendizorroza.

Con los goles de un Nico Williams que ha olvidado sus problemas de pubis y empieza a acercarse a su mejor versión el Athletic ha puesto el foco ahora en esos billetes para Europa destinados a la sexta y la séptima plaza.

El calendario -Valencia, Espanyol y un duelo directo clave en San Mamés frente al Celta en apenas ocho días- deben ser suficiente estímulo para el Athletic en su meta de acabar con buenas sanciones una campaña muy irregular y poner el broche que merece a la despedida de Ernesto Valverde.

Será el penúltimo partido en San Mamés del 'Txingurri', el primero desde que esta semana se hiciera oficial la llegada del alemán Edin Terzic, y con toda la plantilla a su disposición es posible que el técnico introduzca de inicio un par de cambios respecto al choque con el Alavés y alineé a su equipo de gala.

Así, Ruiz de Galarreta y Sancet, fundamentales en la remontada en Vitoria, podrían entrar en los puestos de Rego y Unai Gómez en un once en el que se espera también a Laporte y Yuri, que han regulado sus cargas de trabajo en algunas sesiones de la semana.

Fuera de la lista de veintitrés convocados por Ernesto Valverde para este partido se han quedado Iñigo Lekue, Beñat Prados, Unai Egiluz y Maroan Sannadi, todos ellos por decisión técnica.

Después de la derrota contra un Atlético de Madrid plagado de suplentes y canteranos, el Valencia visita San Mamés herido y, sobre todo, muy señalado.

El equipo de Carlos Corberán hizo uno de sus peores partidos y podría afrontar el duelo contra el equipo vasco a tan solo un punto de distancia del descenso si Sevilla y Alavés ganan sus respectivos partidos.

Mientras que el resto de rivales por la permanencia están uniendo fuerzas con su afición para afrontar el tramo final de la temporada, la comunión entre el club y la afición pasa por un momento muy tenso, una situación que también puede pasar factura en el aspecto mental pese a jugar en San Mamés.

Los valencianistas, décimo segundos con 39 puntos, necesitan una victoria para acercarse a los 42 puntos que otras temporadas han asegurado la permanencia, pero que está por ver si en ésta lo hace, y afrontar los últimos tres partidos con un margen de distancia con el peligro.

Para el partido, Corberán no podrá contar con el argentino Lucas Beltrán además de las bajas ya conocidas de Thierry, Diakahaby, Foulquier y Copete, mientras que el meta cedido por el Athletic Julen Agirrezabala regresa a la convocatoria después de ser operado en marzo del menisco y volverá a su casa.

- Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel, Yeray, Laporte, Yuri; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

- Valencia: Dimitrievski; Saravia o Núñez, Cömert, Tárrega, Gayà; Rioja, Javi Guerra, Guido, Ramazani; Ugrinic y Sadiq.