Adam Bareiro se retiró lesionado en La Bombonera y enciende las alarmas

Transcurrían apenas 23 minutos de la etapa inicial cuando el “Zorrito” encendió las alarmas. Tras sentir un fuerte dolor en la zona de la ingle, el delantero paraguayo intentó continuar y probó su condición física, pero el malestar fue superior a sus ganas. Visiblemente afectado y con gestos de mucho dolor, Bareiro terminó tendido a un costado de la cancha, momento en el que solicitó el cambio de forma inmediata. La salida del atacante guaraní obligó al técnico a mover el banco, permitiendo el ingreso de Milton Giménez (argentino nacionalizado paraguayo) para ocupar su lugar en la ofensiva.

Lea más: Omar Alderete, titular en el empate de Sunderland con Manchester United

La lesión de Bareiro se dio en un contexto complicado para el equipo de la Ribera, que en ese momento ya se encontraba abajo en el marcador. Huracán logró golpear primero gracias a una anotación de Leonardo Gill, poniendo el 1-0 parcial en una Bombonera que ahora aguarda con incertidumbre el parte médico oficial del paraguayo. Se espera que en las próximas horas se le realicen los estudios pertinentes para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo que permanecerá fuera de las canchas, especialmente considerando la proximidad de la Copa del Mundo, por el que está peleando por un lugar en la lista del seleccionador albirrojo Gustavo Alfaro.