Iraola, sobre su futuro: "Aún no tengo nada decidido"

El técnico vasco abandonará el Bournemouth cuando acabe este curso y aún no tiene un destino claro, después de que se le haya relacionado con el Chelsea y el Crystal Palace, además del Athletic Club, que finalmente se decidió por Edin Terzic.

"No voy a hablar de mi futuro, es una cuestión de respeto hacia el Bournemouth. No he tomado ninguna decisión. Estoy totalmente centrado en terminar bien la temporada, en cerrarla con una recompensa, con algo. Ese va a ser mi único objetivo. Cuando termine, tendremos que tomar decisiones, pero ahora mismo mi atención está puesta aquí, dijo Iraola en la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Fulham, la cual le acerca a clasificar al Bournemouth por primera vez en su historia a Europa.

Además, Iraola no entró en detalles sobre la investigación que pese sobre Álex Jiménez por unas supuestas conversaciones con una menor de edad.

"En estos momentos hay una investigación en marcha y no voy a meterme ahí. No sé cuánto va a llevar, pero tendré que esperar hasta que las investigaciones aclaren la situación", añadió.