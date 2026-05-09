Lamine Yamal, única ausencia en el último entrenamiento del Barcelona antes del Clásico

El extremo trabajó en el gimnasio mientras continúa recuperándose de la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que puso punto y final a su temporada en LaLiga. El resto de la plantilla se ejercitó con normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

En el caso de Andreas Christensen, aún sin el alta médica, completó junto al grupo los quince minutos de sesión abiertos a los medios de comunicación, al mismo ritmo que sus compañeros. También estuvo Raphael Dias 'Raphinha', que podría disponer de minutos tras haber sido convocado en la última victoria liguera en El Sadar (1-2).

Entre las novedades, destaca la presencia del juvenil Eder Aller como tercer portero, por delante de Diego Kochen, mientras que del filial solo participó el lateral Xavi Espart. No estuvieron el mediocentro Tommy Marqués ni el central Álvaro Cortés, habituales en las últimas semanas.