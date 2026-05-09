Teodoro Arce consigue el primer ascenso del Rodina Moscú a la Premier de Rusia

Hoy, apenas meses después, aunque pese a contar con poco protagonismo a una un país que requiere un periodo de adaptación, la apuesta del paraguayo ha dado sus frutos. El Rodina Moscú no solo rompió los pronósticos, sino que certificó su histórico primer ascenso a la Premier League de Rusia, la máxima categoría del fútbol de ese país.

La travesía de Arce comenzó en un escenario adverso. A su llegada a principios de año, el Rodina se encontraba en una situación comprometida, navegando en la irregularidad tras una segunda mitad de temporada difícil en 2025 que lo dejó a una distancia que parecía insalvable 14 puntos por debajo del líder, una misión que representaba casi una utopía para encarar la recta decisiva de la competencia.

Sin embargo, el 2026 trajo consigo una metamorfosis del equipo moscovita. Con el paraguayo como pieza clave, el conjunto ruso firmó un semestre de ensueño con una cosecha de resultados casi perfecta, registrando nueve victorias, apenas dos empates y una sola derrota. Este ritmo arrollador permitió borrar la brecha de puntos y escalar hasta la vanguardia del torneo, asegurando el ascenso directo.

Con el boleto a la Premier League ya en el bolsillo, el objetivo de Sebastián Arce cambia, ahora va por la corona de campeón. El Rodina Moscú pelea palmo a palmo el liderato con el Fakel Voronezh, equipo con el que iguala en la cima con 65 unidades. A favor del equipo del compatriota juega la jerarquía mostrada en los duelos directos, ya que el Rodina logró imponerse al Fakel en los dos partidos de la campaña actual. El ex-General Caballero, que firmó un contrato por dos años con la institución rusa, se prepara ahora para comletar los partidos restantes del ascenso y los desafíos de la élite que se vienen.