El probable equipo de Olimpia para el duelo contra San Lorenzo

La doble competencia genera un gran desgaste en Olimpia, por lo que el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez recurre a la rotación para dosificar las energías.
Este domingo, el campeón lidiará con Sportivo San Lorenzo, a las 17:45, por la vigésima ronda del torneo Apertura, dando descanso a figuras capitales. La próxima semana no habrá actividad alguna por la Copa Sudamericana.
Será un duelo entre el primero y el último del campeonato. De acuerdo a los datos, el Decano alistaría a: Gastón Olveira; Lucas Morales, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Aníbal Chalá; Fernando Cardozo, Alejandro Silva y Alex Franco; Rubén Lezcano, Carlos Sebastián Ferreira y Tiago Caballero.
Por La Gran Conquista, el más ganador de nuestro fútbol jugará el miércoles 20 un partido clave por el liderazgo del grupo contra el brasileño Vasco da Gama. El partido será en Sajonia, a las 19:00.