Valverde deja fuera de la convocatoria a Iñigo Lekue para el partido contra el Valencia

Además del polivalente defensa bilbaíno, una semana más se han quedado fuera de la convocatoria Unai Egiluz, Maroan Sannadi y Beñat Prados. Por lo demás, el técnico rojiblanco tendrá a su disposición a los más habituales, sin bajas ni ausencias por sanción.

Así pues, la convocatoria del Athletic para el partido contra el Valencia es la formada por Unai Simón, Gorosabel, Paredes, Laporte, Yuri, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams, Guruzeta, Padilla, Vivian, Yeray, Vesga, Berenguer,Areso, Adama, Unai Gómez, Nico Serrano, Navarro, Izeta y Rego.