1-1. Anderson deja al Nottingham Forest con pie y medio en la Premier

Los de Vitor Pereira obtienen una ventaja de siete puntos sobre el West Ham United, que si pierde este domingo frente al Arsenal, líder de la Premier League, el Nottingham alcanzará la permanencia de forma matemática, mientras que el Newcastle se despide de participar en competición europea la temporada que viene.

El encuentro, disputado en el City Ground, se desequilibró a falta de quince minutos con una jugada en la que Jacob Ramsey filtró un pase al hueco y que fue aprovechado por Barnes, que definió de forma brillante ante Matz Sels.

Hasta ese gol, el guardameta local estaba siendo el mejor jugador del encuentro al realizar dos paradas de mérito a Bruno Guimaraes y una a Joelinton, cuyo disparo se quedó muy centrado, mientras que el libre directo de William Osula se topó con el larguero.

El Nottingham Forest también tuvo varias ocasiones claras durante el encuentro; una en la primera parte de Cunha y otra en la segunda de Taiwo Awoniyi que Nick Pope blocó sin complicaciones.

En los compases finales, una jugada combinativa entre Anderson y James McAtee originó el tanto del empate que desató la locura en el estadio.

Con este empate, el Forest se acerca a la permanencia, mientras que los de Eddie Howe, que esta campaña jugaron Liga de Campeones, se quedan sin opciones de jugar en Europa.