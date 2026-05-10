1-3. El Unión Berlín de Marie-Louise Eta logra su primer triunfo

Los goles de Andrej Ilic, autor del 0-1 en el minuto 38, Oliver Burke, decisivo con el 1-2 en el 88, y Josip Juranovic, que anotó el 1-3 en el tiempo añadido, impulsaron la victoria de la entrenadora del equipo berlinés, después de dos derrotas y un empate desde su debut con un 1-2 en contra en casa ante el Wolfsburgo en su estreno del 18 de abril pasado.

El Unión Berlín ya tiene asegurada la permanencia en la Bundesliga. Es duodécimo con diez puntos de ventaja sobre las plazas de descenso, a falta de tan solo una jornada.