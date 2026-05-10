10 datos de la jornada 35

1 – Tercera Liga en las últimas 4 temporadas del Barcelona

El Barcelona sentenció el título de LaLiga EA Sports, tras superar por 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou. El segundo campeonato español seguido para Hansi Flick y el tercero en las últimas cuatro campañas del conjunto azulgrana, que antes atravesó una sequía de tres años entre dos triunfos finales del equipo blanco y uno del Atlético de Madrid. También es el vigésimo noveno en total.

2 – El Villarreal, 2 victorias en sus últimas 10 salidas

Mientras está en racha en su campo, con seis triunfos consecutivos, el Villarreal baja sus prestaciones como visitante, con solo dos triunfos en sus últimas diez salidas en LaLiga EA Sports, la más reciente este domingo con un 1-1 contra el Mallorca.

3 – El Atlético, 5 derrotas en 7 jornadas

El 0-2 al Valencia y el 3-2 al Athletic Club son las dos únicas victorias del Atlético de Madrid en las siete últimas jornadas de LaLiga EA Sports, en las que fue derrotado en cinco, la última este sábado contra el Celta y Borja Iglesias en el Metropolitano (0-1). Antes también cayó por 3-2 con el Real Madrid, por 1-2 con el Barcelona, por 3-2 con el Elche y por 2-1 con el Sevilla.

4 - El Celta, 1 remate, 1 gol y 1 victoria en el Metropolitano

Un gol de Borja Iglesias, en el único remate en todo el partido entre los tres palos del Celta, marcó la diferencia en el primer triunfo del conjunto celeste en su historia en el Metropolitano, al doblegar por 0-1 al Atlético de Madrid, que propuso 20 tiros, cuatro al marco del portero Andreu Radu sin ningún tanto, cuando su registro de goles esperado era superior a dos.

Empatado 2-2 por la Real Sociedad, cuando ganaba por 0-2, el Betis suma seis jornadas invicto seguidas en LaLiga EA Sports, con dos triunfos y cuatro igualadas, para sumar cuatro puntos más que el Celta, sexto, en la defensa de la quinta plaza que da derecho a jugar la Liga de Campeones.

6- Sadiq, 3 goles en los últimos 7 puntos del Valencia

Umar Sadiq marcó el gol de la victoria del Valencia por 0-1 contra el Athletic Club para acercarse a la permanencia en LaLiga EA Sports. Su tercer gol en las últimas cuatro jornadas. En los siete puntos más recientes sumados por su equipo, él anotó un tanto en el 1-1 contra el Mallorca, en el 2-1 frente al Girona y en el citado 0-1 de este domingo en el nuevo San Mamés.

7 – Dos triunfos seguidos en Liga del Sevilla 7 meses después

Ganador por 1-0 el pasado lunes ante la Real Sociedad y vencedor de nuevo, con remontada incluida, este sábado ante el Espanyol (2-1), el Sevilla encadena dos triunfos en LaLiga EA Sports siete meses después, desde que lo hizo en las jornadas séptima y octava, cuando doblegó por 0-1 al Rayo Vallecano y goleó 4-1 al Barcelona.

8 - El Alavés puntúa tras dos derrotas

El empate del Alavés frente al Elche (1-1) supuso el reencuentro con los puntos del conjunto vitoriano, después de dos derrotas seguidas, por 2-1 con el Real Madrid y por 2-4 con el Athletic Club, mientras el equipo franjiverde venía de caer por 3-1 con el Celta. Aún siguen los dos inmersos en la competencia por la permanencia.

9 – La tercera victoria en las últimas 5 jornadas mantiene muy vivo al Levante

Con un 0-2 en contra ante Osasuna en apenas once minutos, el Levante no sólo igualó el marcador, con dos tantos de Víctor García todavía en el primer tiempo, sino que ganó el encuentro con el 3-2 de Etta Eyong que sitúa al conjunto valenciano con 36 puntos, a un paso de la zona de permanencia, tras sumar su tercer triunfo en las últimas 5 citas.

El Oviedo, igualado este domingo contra el Getafe (0-0), queda expuesto a un empate, ya sea suyo en las próximas jornadas, o este lunes del Girona frente al Rayo Vallecano, para su descenso a LaLiga Hypermotion apenas un año después de subir a la élite.