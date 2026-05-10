2-2. El Aston Villa se complica la Champions

Los de Unai Emery, que también pueden acceder a la máxima competición de clubes de Europa si consiguen ganar la final de la Liga Europa ante el Friburgo, comenzaron encajando un gol antes de que se cumpliese el minuto diez.

Jaidon Anthony estuvo muy listo y recogió un rechace en el área para conseguir el primero para los suyos, que no consiguen una victoria en la Premier League desde el pasado 11 de febrero ante el Crystal Palace.

Los visitantes reaccionaron y empataron en el encuentro antes del descanso gracias a un cabezazo de Ross Barkley después de un saque de esquina al primer palo de John McGinn.

Previamente, el VAR anuló un tanto de Ollie Watkins por fuera de juego previo, aunque en la segunda parte el inglés se resarció y adelantó a los suyos con una gran carrera en la que superó a los dos centrales y definió de forma sutil.

La alegría les duró poco a los chicos de Unai Emery ya que tres minutos después Zian Flemming consiguió igualar la contienda gracias a un taconazo de Hannibal Mejbri.

El Aston Villa lo intentó, pero no pudo obtener los tres puntos que hubiesen dejado prácticamente sellada su presencia en la 'Champions'.

En estas dos jornadas se la jugarán ante el Liverpool, en cuarto lugar y con los mismos puntos, y el Manchester City, que se está jugando la Premier League con el Arsenal.