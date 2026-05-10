América, a la final del fútbol femenino mexicano con goles de Venezuela, España y México

Por su parte, la francesa Faustine Robert anotó los tres tantos para las visitantes.

El América ganó 1-7 en el juego de ida de la semifinal y se clasificó al partido por el título con un marcador global de 11-4.

'Las Águilas' se fueron al ataque desde el inicio y obtuvieron pronta recompensa al minuto cinco gracias a un remate de cabeza de Gabriela García a un tiro de esquina que terminó en la red para el 1-0.

La respuesta del visitante llegó al 12, en un contragolpe en el que Faustine Robert escapó por izquierda y a su ingreso al área disparó de zurda para empatar 1-1.

Y dio la vuelta 1-2 al 21 vía un penalti que, de nuevo, Robert se encargó de enviar al fondo de la portería.

Las Águilas igualaron 2-2 al 35 con el mismo recurso; penalti que ejecutó Irene Guerrero lejos del lance de Valeria Martínez.

Las Diablas Rojas retomaron la ventaja 2-3 en tiempo agregado en una jugada por izquierda de Robert, que se quitó a Karen Luna y disparó a poste contrario.

En la segunda mitad, el juego cayó en un ritmo semilento que rompió al 75 Aylin Aviléz en una jugada por el centro que culminó con disparo de media vuelta.

En tiempo agregado el local dio la voltereta 4-3 en una jugada de la brasileña Giana Riley, quien centró a la entrada de Alexa Soto, que remató dentro del área.

El rival de las Águilas en la final del Clausura surgirá más tarde del partido de la otra semifinal en el que el Pachuca visitará al Monterrey, de la española Lucía García.

Las Tuzas, en las que juega Charlyn Corral, quien fue Pichichi con el Atlético de Madrid en el 2018, defenderá la ventaja de 2-0 que obtuvo en el duelo de ida del jueves pasado.

Al Monterrey, que terminó segundo en la fase regular, le basta ganar con una diferencia de dos goles para avanzar a la final por su mejor posición en la tabla, ya que Pachuca acabó cuarto.