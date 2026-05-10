El Barça de Flick, el gran dominador de LaLiga en todas las facetas del juego

No solo es el que más puntos ha sumado en estos primeros 35 partidos (91 o por los 77 del Real Madrid, su más inmediato perseguidor), y el único que ha ganado todos sus partidos como local (18), sino que también ha sido el que más goles ha marcado 91 (por 70 del equipo blanco) y el que menos ha encajado (31 por los 33 del conjunto madrileño).

Según datos de Whoscored.com, el Barça es, de largo, el que más tantos ha anotado en jugada (58 por los 38 del Villarreal) y también el que más goles ha marcado a balón parado (14), uno más que el Osasuna (13).

El campeón de la liga también es el que más tiros intenta por partido (18,8 por los 17,7 del Real Madrid) y el que más dispara a puerta (7 por los 6.8 del cuadro madrileño).

Y también es al que menos le disparan (8,9 por los 9,4 del Athletic Club) y el que más veces ha mantenido la portería a cero (Joan García lo ha logrado hasta ahora en 15 ocasiones, por las 11 de Thibaut Courtois).

Los de Flick suman más regates por partido que ningún otro equipo (11,4 por 10,4 del Rel Madrid) y también dominan, por delante de los blancos, la estadística de la posesión (68,7 % a 58,9 %) y de acierto en el pase (89,9 % frente a 89,6 %).