El Celta bate su récord de puntuación como visitante en Primera

El equipo de Claudio Giráldez suma ya 30 puntos en los 18 partidos que ha disputado lejos de Balaídos, con un balance de ocho triunfos, dos de ellos de mucho prestigio ante Real Madrid y Atlético, seis empates y solo cuatro derrotas.

El Celta, que en estos momentos ocupa plaza de Liga Europa, es el tercer mejor visitante de LaLiga con 30 puntos, un registro que solo mejoran el Real Madrid (34) y el FC Barcelona (37).

El conjunto celeste disputará el próximo domingo su último encuentro liguero a domicilio frente al Athletic en San Mamés. Antes, el próximo martes, se medirá al Levante en un duelo clave en su carrera por un billete para una competición continental.